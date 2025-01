Diputado arcista apoya pedido de destitución de dos autoridades gubernamentales

El Pacto de Unidad de La Paz afín a Luis Arce solicita el alejamiento del director nacional de la ANH, Germán Jiménez y del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, porque estiman que no tienen un buen desempeño.

eju.tv / Video: Red América TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Andrés Flores, respaldó el pedido de destitución del director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, y del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, tras conocer el pronunciamiento que fue dado a conocer este lunes en el marco del ‘Nuevo Pacto Departamental de La Paz’, conformado por sectores sociales cercanos al gobierno de Luis Arce Catacora.

Además de esa petición, el Pacto de Unidad del departamento de La Paz aliado de Arce Catacora dio un plazo de 72 horas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe los proyectos de ley de créditos externos, los cuales, según el gobierno, ascienden a 1.600 millones de dólares; asimismo, anunció evaluará a los ministros de Estado, para determinar su desempeño en las competencias de sus respectivas carteras, afirmó el secretario ejecutivo de los Interculturales de La Paz, Daniel Vega.

“Creo que ha sido acertado para mí lo que están pidiendo los cambios; porque, por ejemplo, en el tema del combustible, nos indican que ya no es la ANH, sino Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos) que ve la distribución, acá tiene que especificarse que lo que queremos es que se atienda a todo el país en el tema de los hidrocarburos por el tema de las largas filas”, afirmó el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara Baja.

El Pacto de Unidad evaluará a los ministros y pide la aprobación de los créditos . Foto: captura pantalla

Asimismo, sobre la evaluación anunciada por las organizaciones sociales a los ministros de Estado, el legislador oficialista estimó que es necesario que esas autoridades gubernamentales rindan informes ante sus mandantes, así como también exhortó a que asistan a las convocatorias que efectúa la ALP para que brinden explicaciones sobre diferentes proyectos que son promovidos por el Órgano Ejecutivo y así pueda allanarse la aprobación de estos.

“En la bancada siempre pedimos a los diferentes ministros paraque vengan a explicar, hay varios créditos que se han aprobado en temas de construcción de carreteras, pues es tuición del ministro de Obras Públicas estas descentralizadas que tiene; por ejemplo, tenemos pendiente Caranavi – Santa Bárbara o Caranavi – Quiquibey, lamentablemente no está saliendo, por eso, es un tema que el ministro tiene que venir a explicar”, afirmó el legislador.

En ese sentido, convocó a las diferentes bancadas de la oposición y de ‘la nueva oposición’ a acelerar el tratamiento de los proyectos que aún están pendientes de aprobación; en tal sentido, Flores rechazó una de las conclusiones del Pacto de Unidad de La Paz que apuntó a todos los asambleístas por poner trabas al abordaje de los créditos que necesitan las diferentes regiones del país, lo que motivó a que den un ultimátum para su sanción.

El presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Andrés Flores

“Instamos a que se puedan aprobar los créditos, como Pacto de Unidad estamos viendo que muchos de nuestros proyectos están paralizados y muchas de nuestras autoridades están haciendo caso omiso a las organizaciones sociales”, declaró la mañana de este lunes el dirigente de los interculturales, Daniel Vega, para luego añadir que tomarán otras determinaciones si los asambleístas no escuchan la petición hecha en reiteradas oportunidades.

Sobre este particular, el parlamentario afín al gobierno de Luis Arce reiteró su pedido de que los créditos sean tratados en esta semana, sobre todo aquellos que están destinados a la atención de las emergencias producto de las lluvias y los desastres naturales. “Pero, lamentablemente, hay diputados que solamente se oponen por oponerse, no aceptan ni las explicaciones; por tanto, nosotros pedimos que se aprueben los créditos no solo de los desastres naturales, sino aquellos que van a beneficiar al pueblo boliviano”, exhortó.