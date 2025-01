Diputado Urquidi denuncia que cláusula confiscatoria es un ‘cheque en blanco’ para perseguir a los sectores productivos

El jefe de bancada en Diputados cuestiona a Luis Arce por entrar en la carrera electoral en base a un falso discurso de un pacto social.

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi alertó este jueves sobre el peligro de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE 2025), porque se entregaría un ‘cheque en blanco’ al gobierno para que inicie una persecución contra los sectores productivos que arriesgan su capital y que apuestan por el país, pese a la crisis económica que en este momento afecta a la población boliviana en su conjunto.

“A los sectores que en un momento de crisis e incertidumbre por la que estamos atravesando, siguen apostando por el país; y ante eso, tenemos a un gobierno indiferente, tozudo, que ha dicho que no van a tocar esa disposición séptima, por eso también hemos pedido que en la sesión se dispense el trámite y con voto de urgencia consideremos el proyecto de Ley que la bancada de CC ha presentado para derogar esta disposición séptima del PGE, vamos a exigir que el presidente de la Cámara de Diputados considere nuestra solicitud”, anunció.

Urquidi enfatizó en que la cláusula cuestionada es arbitraria e inconstitucional y, por tanto, debe ser abrogada, porque en este momento los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios necesitan certidumbre sobre las inversiones que realizan, así como la seguridad jurídica para ello; por tanto, es fundamental devolver la tranquilidad a los sectores que en este momento están en emergencia ante la cláusula confiscatoria.

La disposición adicional séptima de La Ley 1613 del PGE 2025 señala que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos. Esta controversial cláusula es resistida por diferentes sectores económicos y productivos por las características discrecionales que afectarían a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en el país.

Por otra parte, cuestionó el discurso presidencial de la pasada jornada en el que Luis Arce convocó a un pacto social en el cual nuevamente hace referencia a la ‘falsa industrialización y la ‘demagógica sustitución’ de importaciones, que, para CC, es una de las causas de la debacle financiera en la que está sumido el país; además, que lamentó que el primer mandatario no haya expresado ninguna autocrítica ni de responsabilidad con el país al lanzar solamente un ‘discurso electoral’ con el solo objetivo de fidelizar a sus seguidores.

“Hoy más que presidente, tenemos a un candidato electoral, por todos estos argumentos la posición de la bancada de CC en la sesión es de rechazo absoluto es no aprobar ni un centavo más mientras Arce y su gobierno continúen en la misma lógica y cavando esta fosa a la que nos están llevando a todos los bolivianos; ese pacto social es demagógico, es un pacto social electoral que en su segundo punto busca que apuntalemos la falsa industrialización y la falsa sustitución de importaciones, no vamos a apuntalar una propuesta que es electoral, no es una propuesta de reconciliación, ni una propuesta que busque la unidad en el año del Bicentenario”, enfatizó.