Dirigente de los gremiales ratifica que el 13 de enero marcharán varios sectores contra la crisis económica

Cuestionan al gobierno por no dar soluciones a la difícil coyuntura que atraviesa el país y buscar que el pueblo cargue en sus espaldas ese peso.

eju.tv / Video: Tele Estrella HD

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, ratificó este martes que la marcha convocada para el próximo lunes 13 de enero tendrá carácter reivindicativo y no así político, tal cual buscan hacer ver los adeptos del gobierno de Luis Arce; en razón a que -afirmó- la crisis económica golpea a todos los sectores sociales que ven diariamente cómo se desprecia su poder adquisitivo debido al incremento de los productos esenciales de la canasta familiar.

“El pueblo boliviano se está uniendo a la lucha, a esta causa, porque esta marcha no es política, sino es reivindicativa a raíz de que Bolivia está viviendo una crisis total; no hay combustible, no hay canasta familiar, no hay dólares, no hay economía, no hay circulante y, peor, sinvergüenzas como Guarachi, como la COR El Alto, Marcelo Mayta, los llunkus del gobierno, nos atacan buscando cuidar sus pegas; de esa manera, llamamos a todo el pueblo boliviano a la unidad bajo en paraguas de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB)”, puntualizó.

El dirigente señaló que varios sectores como el transporte pesado, los panificadores e, incluso, los jubilados, participarán de la jornada de protesta contra la falta de soluciones a la difícil situación económica del país; así como la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Cofecay (Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas), y otras organizaciones que forman parte de ese gremio de trabajadores paralelo que no se sienten representados por la Central Obrera Boliviana (COB).

Toño Siñani y representantes de otras organizaciones sociales. Foto: captura pantalla

“En Bolivia estamos viviendo una crisis, el boliviano se está devaluando por culpa de este gobierno del Movimiento al Socialismo, que no hace nada; esta crisis que estamos pasando los bolivianos”, aseveró Siñani, quien luego convocó a toda la población de La Paz y el Alto a participar en la jornada de movilización que iniciará a las 09:00 del lunes próximo en el multifuncional de la Ceja de la urbe alteña para luego bajar a la plaza Murillo y reclamar contra el Gobierno de Luis Arce por tratar de imponer medidas contrarias al interés popular.

Asimismo, un dirigente de los prestatarios del sistema financiero, Michael Chura, pidió al ministro de Economía analizar los alcances del Decreto Supremo 5241, que no favorece al grueso del país, porque pone en hombros de los bolivianos la responsabilidad de soportar la crisis; en consecuencia, afirmó que los diferentes sectores de la sociedad deben tomar acciones inmediatas para evitar continuar por la senda de Venezuela o Cuba, cuya situación económica es caótica.

Otro de los ejes de la movilización es el reclamo contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que ingresó en vigor sin modificaciones el pasado 1 de enero. “Nos preocupa mucho que el Gobierno quiera quitar nuestra mercadería, le dijimos al Gobierno que, si eso iban a meter en el presupuesto, automáticamente los gremiales vamos a estar en las calles”, recordó Siñani.

Una anterior marcha de los trabajadores gremiales. Foto: Opinión

la disposición adicional séptima del PGE 2025, publicado en la Gaceta Oficial como la Ley 1613, no pasó por el filtro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos.

Según Siñani, el Gobierno confiscará los productos que considere que tienen costos elevados bajo el argumento de que el comerciante especula, pero no considera que, debido al incremento del dólar en el mercado paralelo, los precios se han duplicado. “No es porque queramos hacer subir los gremiales o los productores, sino porque el tema del dólar no ha sido solucionado por el Gobierno, que dice está a Bs 6,96; pero, en realidad está en más de 11 bolivianos”, refrendó.