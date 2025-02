Donald Trump anunció nuevos aranceles a la Unión Europea y a las importaciones de petróleo y gas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que impondrá aranceles a productos de la Unión Europea (UE), aunque no precisó qué bienes serán afectados ni cuándo entrarán en vigor. Además, anunció que a partir del 18 de febrero establecerá aranceles sobre el petróleo y gas importados, una medida que podría impactar a países como Canadá y México.

Durante una conferencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump señaló que la UE ha tratado a Estados Unidos “de manera terrible” en términos comerciales. “Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza”, afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Trump asegura que la Unión Europea trata a Estados Unidos “de manera terrible” en términos comerciales (REUTERS) Trump asegura que la Unión Europea trata a Estados Unidos “de manera terrible” en términos comerciales (REUTERS)

En su primer mandato (2017-2021), Trump impuso aranceles del 25% al acero europeo y del 10% al aluminio. Según datos de la Comisión Europea, en 2023 la UE registró un superávit en su comercio de bienes con EEUU, exportando productos por más de 522.000 millones de dólares e importando por más de 352.000 millones de dólares.

Trump también anunció que a partir del 18 de febrero impondrá aranceles a las importaciones de petróleo y gas, aunque no especificó qué países serán afectados ni el porcentaje del gravamen. Esta medida podría impactar a Canadá y México, principales proveedores de energía de EEUU.

Además, reiteró su intención de aplicar aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, y del 10% a las de China a partir del 1 de febrero, argumentando que busca presionar a estos países para reducir el tráfico de fentanilo y frenar la migración irregular.