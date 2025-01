Donald Trump asumió como presidente: «Comienza la era dorada de Estados Unidos»

El presidente republicano sostuvo que su país «atraviesa una crisis de confianza» y aseguró que desde ahora «seremos la envidia del mundo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que «comienza la era dorada» de su país durante la ceremonia de asunción en el Capitolio, en la ciudad de Washington. «Voy a crear un país próspero, orgulloso y libre», aseguró, y prometió que el cambio será «rápido».

«La era dorada de Estados Unidos comienza hoy. A partir de hoy nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. No vamos a permitir que se nos abuse nuevamente como sucedió durante la administración de Biden. Yo voy a poner a los Estados Unidos en primer lugar. Nuestra principal prioridad será crear un país orgulloso, próspero y libre. Estados Unidos será más grande, más fuerte y más excepcional, como nunca antes», sostuvo Trump.

Con críticas directas a la administración de Joe Biden, describió que “se les dio abrigo a personas que salían de instituciones mentales, a delincuentes que entraron ilegalmente de distintos países del mundo. El gobierno dio financiamiento a la defensa de las fronteras de otros países, pero se negó a defender las fronteras de EEEUU y a su propia gente«.

«Esta elección es un mandato para revertir esta traición terrible y darle al pueblo su fe, su riqueza, la democracia, devolverle la libertad», sintetizó.

Más adelante, advirtió que «nuestras libertades, el destino glorioso de nuestro país no se le negará. En los últimos ocho años me han puesto a prueba y he aprendido muchísimo en este proceso. Los que desean pisotear nuestra causa, los que han querido quitarme mi libertad y de hecho mi vida hace varios meses, yo creo hoy más que nunca que Dios me salvó para que EEUU sea grande de nuevo». Y anticipó, entre aplausos: «El sueño estadounidense volverá como nunca antes».