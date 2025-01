Donald Trump dijo que apoyaría a Elon Musk si quiere comprar TikTok

El mandatario republicano también anunció que le gustaría que empresas estadounidenses tuvieran una participación del 50% en esa plataforma propiedad de la china ByteDance

Donald Trump se mostró favorable a que Elon Musk compre TikTok, si el jefe de X, SpaceX y Tesla quiere adquirir la red social de la empresa china ByteDance, prohibida en Estados Unidos desde el domingo.

Consultado si estaría abierto a que Musk avance con esa compra, Trump respondió: “Lo estaría si él quisiera comprarla”.

A continuación, dijo que le gustaría que Larry Ellison, de Oracle, “también la comprara”, y lo invitó a hacer un trato delante de la prensa.

El presidente estadounidense, que el lunes firmó una orden ejecutiva para suspender la prohibición durante 75 días, también sugirió desde la Casa Blanca que la entidad que comprara TikTok tendría que “dar la mitad a Estados Unidos” a cambio de una “licencia”.

“Tengo derecho a hacer un acuerdo. Me reuní con los dueños de TikTok y el acuerdo que estoy pensando es el siguiente: no vale nada si no tiene un permiso, con un permiso vale un billón de dólares. Estoy pensando en decirle a alguien que lo compre, que le entregue la mitad a Estados Unidos, y le daremos el permiso, y tendrán un gran socio en Estados Unidos”, explicó Trump.

Poco después de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva que paralizó la prohibición de TikTok en Estados Unidos durante 75 días.

El domingo, el republicano había anunciado que le gustaría que empresas estadounidenses tuvieran una participación del 50% en esa plataforma propiedad de la china ByteDance para mantenerla “en buenas manos”.

En su primer mandato (2017-2021), el republicano intentó prohibir la red social, pero esta vez prometió en campaña que “salvaría TikTok”, un servicio que tiene “un lugar en su corazón” por el supuesto papel desempeñado por la aplicación a la hora de atraer el voto joven.

Beijing tiene una ‘acción de oro’ en ByteDance que le da derecho a veto sobre cualquier decisión, logrando influencia sobre la estrategia y las operaciones de la compañía. TikTok defiende que esa situación solo afecta a ByteDance en China pero no en sus negocios en el extranjero.

En cualquier caso, dado que la normativa de control de exportaciones de Beijing prohíbe a las empresas chinas vender los algoritmos de su software, una posible venta de TikTok debería contar con la aprobación explícita del régimen chino, lo que le da una voz todavía más prominente en la situación.

Al igual que servicios occidentales como Facebook, X, Google o Instagram, TikTok está bloqueado en el gigante asiático, donde Bytedance opera una aplicación llamada Douyin, dirigida al mercado chino y completamente independiente de TikTok.

El sábado, TikTok suspendió sus operaciones en Estados Unidos, horas antes de que entrara en vigor la ley que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentar el cierre definitivo.

La aplicación fue retirada de forma momentánea las tiendas de Apple y Google, en cumplimiento con la ley, que también prohíbe a empresas como Oracle y Amazon Web Services continuar colaborando con TikTok.