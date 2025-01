Ecebol se encuentra sin funcionamiento y no permite fiscalización de legisladores a sus instalaciones

En 2019 se inauguró la empresa ECEBOL con una inversión de 306 millones de dólares y a la fecha se encuentra sin funcionamiento, sin producción de cemento y sin proporcionar ningún beneficio a las comunidades aledañas, al municipio de Caracollo y al departamento de Oruro

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, llegó hasta las instalaciones de la Empresa de Cemento de Bolivia ubicada en la comunidad de Jeruyo, municipio de Caracollo del departamento de Oruro, para efectuar, junto a otros legisladores, una inspección a las instalaciones de la Empresa de Cemento de Bolivia (ECEBOL), sin embargo , a pesar que las atribuciones de fiscalización de los asambleístas, se encontraron con la negativa de poder ingresar a la fábrica por “razones administrativas y ordenes superiores”, por lo que el Jefe de Bancada de CC considera que no hay una voluntad de transparentar la información y la empresa no se maneja con responsabilidad y transparencia.

Urquidi señaló que además de la inversión inicial de 306 millones de dólares, se realizó una inyección económica a la empresa de 58 millones de bolivianos durante el gobierno de Arce y actualmente es una empresa pública deficitaria “que no esta produciendo, es una planta que no esta generando beneficios económicos ni para el departamento ni para el país”. Por lo que no genera su fin social y es la muestra de la “manera irresponsable, de la manera demagógica” con que el gobierno del MAS y del presidente Arce manejan las empresas públicas que “se están convirtiendo en elefantes blancos, que lamentablemente están abriendo un agujero negro a nuestra economía” condenó el legislador.

El diputado por Oruro manifestó que ya solicitó varias Peticiones de Informe Escrito (PIE) dirigidas a Néstor Huanca Chura, Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Carlos Osinaga, Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y Germán Prudencio Taboada Párraga, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP). con el objetivo de transparentar la situación de la planta,

Hasta la fecha, estas solicitudes no han sido respondidas, mismas que buscaban esclarecer el destino de los recursos invertidos en la planta desde su puesta en funcionamiento. La transparencia en el uso de estos recursos no solo es un mandato legal, sino una condición indispensable para el desarrollo de Oruro. La negativa a responder los informes y el impedimento de acceso a la planta de ECEBOL es preocupante, por lo que se realizarán todas gestiones para velar por los intereses de Oruro y de ser necesario acudir al propio presidente Arce para que proporcione explicaciones de la situación de ECEBOL que no genera ningún beneficio ni a Oruro ni al país, estamos ante una evidencia más de la falsa industrialización que pregona el Gobierno y del fracaso absoluto del modelo económico masista basado en el despilfarro y demagogia pura sentenció el diputado Urquidi.