Edgar Canet revela lo que ya sabe que debe mejorar en el Dakar de 2026

Fuente: https://www.mundodeportivo.com

Edgar Canet está siendo una de las grandes sensaciones de este rally Dakar 2025. El piloto de La Garriga es el joven de todos los participantes con tan solo 19 años, pero esto no ha hecho que se lo tomara con calma en la edición de su debut. Todo lo contrario. De momento se mantiene en octava posición de la general y lidera la categoría Rally2 con más de media hora sobre el segundo clasificado.

Y en este martes, en la etapa 8, volvió a ser uno de los referentes a bordo de su KTM. El español terminó octavo a tan solo siete minutos del ganador, Luciano Benavides, y le ha tocado abrir pista junto a Sanders y Schareina, líderes en la general.

«Ver cómo empujan en cada metro, tanto Tosha como Daniel abriendo pista, ha sido espectacular, y poder estar ahí con ellos… pues también ha sido una gran experiencia y muy contento. Hemos estado todos los días rodando juntos. Sí que han ido abriendo pista Daniel y Tosha, y yo me quedaba un poco más atrás, pero he aprendido con el ritmo que llevan y lo poco que fallan, la verdad. Sí que ha habido un punto después de un refueling cuando nos juntábamos con los coches», expresaba ante los medios desplazados.

A pesar de estar en su año de debut, el ritmo que lleva hace que todos nos preguntemos hasta donde puede llegar este chico con un poco más de rodaje. Ya no solo por velocidad, también por madurez. Prueba de ello es que tiene claro donde debe mejorar para las próximas ediciones

«¿Donde mejorar? Las horas de moto. Yo creo que sí que se me ha hecho un poco largo tantas horas encima a la moto, esto es una cosa que no había entrenado. Yo creo que me había hecho como un máximo cinco horas en moto y aquí estamos haciendo etapas de seis horas, siete. Hoy han sido cinco, pero hemos ido a fondo, hacer tantas horas de moto yo creo que es lo que tengo que mejorar para el año que viene, y un poco el navegar», explicó con toda sinceridad