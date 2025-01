El abogado de Evo rechaza decisión judicial que declara en rebeldía y asegura que su defendido es “inocente”

Pérez anunció que presentará la acción de libertad correspondiente y que el suscrito demostró e inició un proceso disciplinario contra el juez, por sus “actos discriminatorios”.

El abogado Jorge Pérez, quien defiende a Evo Morales, cuestionó este viernes la disposición del juez que declara rebeldía al exmandatario y asegura que su defendido es “inocente y perseguido” político por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Incluso dijo que lo callaron de manera “abusiva”, durante la audiencia cautelar que se realizó en esta jornada en el juzgado de Tarija, donde se aperturó el caso.

“A nadie se le habla de esa manera y fui muy claro, porque me sobran los pantalones y le dije: si es un tema personal, esas cosas se arreglan en otro lado, pero si es jurídico, estoy ejerciendo mi calidad de un abogado defensor en una audiencia. El señor Evo Morales es inocente, es un perseguido político”, manifestó.

Dijo que los certificados que presentaron son pruebas materiales emitidos por profesionales especialistas, pero fueron rechazados, por lo que ve que no hay igualdad de partes.

“No se respeta el debido proceso, no le importa las pruebas, el derecho a la defensa y a la salud, sino que a como dé lugar me hacen observaciones del tiempo que hablé. El señor juez concluyó que el certificado no era idóneo que emitió un subespecialista en cardiología”, observó.

Ante el hecho, anunció que presentará la acción de libertad correspondiente y que él demostró e inició un proceso disciplinario contra el juez, por sus “actos discriminatorios”, porque, denunció que de manera “abusiva agarró y pretendió callarle la palabra».

