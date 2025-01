El bloque de oposición se refuerza con la incorporación de Demócratas y Cambio 25

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Rubén Costas en el congreso de Demócratas del sábado. Foto: Demócratas

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Demócratas aprueba alianzas sin Costas como candidato; Vicente Cuéllar se une al acuerdo de la oposición que busca una sola candidatura para las elecciones; y, reportan unas 60 familias damnificadas y 25 casas destruidas por desborde de ríos en Quime. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Demócratas aprueba alianzas sin Costas como candidato

El Congreso número 11 de Demócratas aprobó en Santa Cruz concretar alianzas con opositores al MAS sobre la base de 11 principios. El exgobernador Rubén Costas ratificó que no será candidato y propuso elegir en primarias o en encuestas a los ciudadanos notables de cada región para que sean candidatos al Parlamento. Costas les dijo a los precandidatos opositores: «No se confundan, la democracia es con partidos, con estructura que cuesta construir. Demócratas no renuncia al poder. Seguiremos trabajando, seremos puente» Los precandidatos opositores que estuvieron en el congreso de hoy de Demócratas, en el cine René Moreno fueron: Rodrigo Paz, Luis Fernando Quiroga (en representación de Tuto), Amparo Ballivián, Chi y Vicente Cuéllar, además del aliado de Costas, el alcalde de La Paz, Iván Arias.

– Vicente Cuéllar se une al acuerdo de la oposición que busca una sola candidatura para las elecciones

El Comité Político Nacional de Cambio 25, liderado por Vicente Cuéllar, anunció la firma de un acuerdo para unirse a la alianza de oposición que busca la unidad de las fuerzas opositoras para las elecciones generales previstas para el 10 de agosto. “Lo que se está firmando es el acuerdo para buscar consensos y construir la unidad en función a quien mejor se perfile, ya se definirá más adelante, quién tiene el mejor perfil para conducir esa unidad si es que esto ojalá se sostenga”, informó a eju.tv el coordinador político de Cambio 25, Manfredo Bravo. El representante precisó que no se trata de una alianza, sino de un acuerdo para aglutinar a las mayores candidaturas y definir quién conducirá esa alianza que podría constituir un bloque de unidad. El 14 de enero será la firma de un “Acuerdo por la Unidad de la Oposición” en La Paz.

– Tuto prevé pronto colapso de la tiranía en Venezuela y nuevo gobierno en Bolivia en noviembre

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó el sábado que “pronto colapsará” la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela y anticipó que Bolivia también será libre con la llegada de un nuevo gobierno en noviembre. En un mensaje difundido a través de un video, Quiroga expresó su confianza en que ambos países avanzarán hacia la democracia y la libertad. Junto a varios expresidentes, Tuto acompaña en República Dominicana al opositor venezolano Edmundo González, reconocido por la comunidad internacional como presidente electo de Venezuela. Quiroga denunció las recientes acciones del régimen de Maduro como el atentado contra María Corina Machado, secuestrándola en Caracas, y el cierre de cerrado fronteras y el espacio aéreo con aviones de guerra para evitar que González asuma el cargo para el cual fue elegido.

– Marcha evista llega a Calamarca: Gobierno asegura que la justicia no se detendrá

El Gobierno ratificó el sábado que la movilización impulsada por sectores evistas no detendrá los procesos judiciales en curso, incluido el caso contra Evo Morales por trata y tráfico de personas. La movilización llegó la tarde del sábado a la localidad de Calamarca. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, afirmó que la marcha es un intento de buscar impunidad y no frenará la acción de la justicia. “Como cualquier ciudadano, tiene la obligación de presentarse a declarar. Por tanto, esperemos que lo haga. Esta marcha no creo que frene a la justicia. Los delitos que se cometieron tienen que ser investigados, y según lo que dicte la justicia, se sancionará”, expresó. Flores además cuestionó los motivos de la movilización y su impacto en el país. “Esta marcha sólo busca perjudicar al crecimiento económico del país y tapar delitos”, añadió.

– Arce anuncia una planta procesadora de coca en Coroico y espera producir desde «bolo ejecutivo» hasta anestesia

El presidente del Estado, Luis Arce, anunció esta jornada la construcción de una planta procesadora de coca en los Yungas de La Paz con dos líneas de producción; además, contará con un centro de investigación que podría posibilitar la fabricación de la anestesia con la hoja verde. Con motivo del Día Nacional de Acullico, el primer mandatario dijo que el centro de industrialización e investigación de la hoja de coca se construirá este año en el municipio de Coroico con una inversión de más de Bs 108 millones. «Va a tener dos líneas de producción. La línea húmeda, que va a tener extractos acuosos. También vamos a producir la línea seca, porque desde aquí, desde los yungas, queremos producir nuestro bolo ejecutivo yungueño y también estaremos distribuyendo al país la hoja machucada yungueña para consumo masivo», anunció.

– Siembra de verano: Cae la previsión para el maíz y la lluvia retrasa las labores en el Norte Integrado, según Anapo

A poco de culminar la siembra de la campaña de verano 2024-2025, el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, reportó que cayeron las previsiones para el maíz y que las lluvias han dificultado que avancen las labores en el Norte Integrado cruceño. “En el caso del maíz es donde hay un mayor desfase y donde creemos que posiblemente no se vaya a recuperar el área que estaba proyectada. En principio estimábamos sembrar unas 100.000 hectáreas de maíz; sin embargo, creemos que las mismas van a estar por unas 70.000 – 80.000 hectáreas”, explicó. Respecto a los cultivos de soya, donde la previsión es alcanzar 1,2 millones de hectáreas, la siembra avanzó en un 90% en la zona este del departamento cruceño y un 70% en el Norte Integrado, según el reporte.

– Reportan unas 60 familias damnificadas y 25 casas destruidas por desborde de ríos en Quime

El desborde de dos ríos en el municipio de Quime, departamento de La Paz, dejó al menos a 60 familias damnificadas, según un reporte preliminar de Defensa Civil. “Vamos a hacer la evaluación de cuántas familias han sido damnificadas, de manera preliminar tenemos el dato de 60; pero vamos a hacer ese análisis y vamos a llegar lo más antes posible con ayuda humanitaria, víveres y con lo que necesiten las familias”, informó Carlos Torres, responsable departamental de Defensa Civil en La Paz. El viernes, luego de las intensas lluvias, los ríos Kuyuna y Quime, que cruzan el centro del poblado, se desbordaron y a su paso destruyeron la plataforma de las carreteras y afectaron calles y viviendas del pueblo. El camino a este municipio fue afectado también por la riada y con maquinaria se trabajará para restablecer la vía.

– Ríos de La Paz suben su caudal ante las lluvias

Las lluvias no dan tregua en La Paz y ya varios ríos que atraviesan el municipio han incrementado su caudal, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi) activó ya dos alertas por precipitaciones y tormentas. “Hemos registrado precipitaciones de más de 21 milímetros por hora en áreas como el cementerio y la parte alta de Choqueyapu, lo que ha provocado un aumento en los caudales”, informó el secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma. De acuerdo con el reporte detallado de la comuna, en la cuenca Achumani, se registró un incremento de caudal de unos 20 centímetros, a la altura de la calle 22 de la zona de Achumani. También mayor caudal se identificó en la cuenca Huayñajahuira, que se reflejó con “ondas pulsantes”, en inmediaciones de la canalización de las aguas.

– Lluvia inunda calles y avenidas en la ciudad de Cochabamba

Este sábado se registraron lluvias en Cochabamba y se inundaron distintas zonas de esa ciudad. Calles y avenidas, en especial de la zona sur de Cochabamba, quedaron bajo el agua. Ante esta situación, los vehículos tuvieron que transitar con precaución y se generó un caos vehicular en la zona. El director regional Santa Cruz del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Ramiro Soliz, confirmó que las lluvias y tormentas eléctricas se extenderán hasta el domingo en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni, Santa Cruz y Pando. Además, hay riesgo de desborde de ríos. Las precipitaciones, que se registran desde mediados de esta semana, provocaron inundaciones en distintas zonas del país. En Quime, La Paz, reportan que 25 casas fueron dañadas y otras 10 en riesgo de caer.

– Daniel Nosiglia se ve beneficiado por abandono de Branch y se mete dentro del Top-20

El piloto nacional Daniel Nosiglia ingresó al Top-20 de la clasificación general de las motos tras la última actualización de resultados por parte de la organización en la sexta etapa del Dakar que se corre en Arabia Saudita, donde se vio beneficiado por el abandono de Ross Branch, de Botsuana. Antes de que se dieran a conocer los tiempos más recientes, Nosiglia había terminado la etapa, que fue de Hail a Al Duwadimi con 605 kilómetros cronometrados, en el vigésimo lugar con un registro de cinco horas, 17 minutos y 46 segundos. Sin embargo, el abandono de Branch, uno de los pilotos que luchaba por los primeros sitiales de las dos ruedas, hizo que escale al decimonoveno puesto. El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (05h00’51”). En la general, Nosiglia pasó de la casilla 21 a la 20 con 38h15’41.