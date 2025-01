El canal de Panamá «seguirá» en manos de este país, afirma el secretario general de la OMI

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, afirmó este martes a AFP que el canal «seguirá» en manos de Panamá, en respuesta al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuente: RFI

«Esto no es a nivel de secretario general, ya que no es algo que se regula dentro de la organización, pero para mí está muy claro y no es un tema de tanta conversación, porque los tratados fueron firmados en 1977. El canal pasó a manos de Panamá, que sigue operando esta vital vía acuática y seguirá de esa forma», afirmó Domínguez.

El dirigente panameño, que se reunió con la prensa internacional en Londres en la sede del organismo marítimo dependiente de la ONU para hablar de los objetivos que se ha fijado para el año 2025, no dudó en defender la pertenencia del canal a su país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«No hay nada más que decir», añadió el secretario general de la OMI a AFP.

Trump, que asumirá el cargo de presidente de Estados Unidos el 20 de enero, ha declarado en varias ocasiones que le gustaría retomar esa vía interoceánica de 80 kilómetros -construida por Estados Unidos, que la inauguró en 1914, y entregada tras complejas negociaciones a Panamá en 1999- si no se reduce el precio de los peajes para los barcos estadounidenses.

Declaraciones de Trump

El próximo presidente estadounidense se negó a principios de año a descartar acciones militares que le permitan tomar el control del canal de Panamá, además de Groenlandia.

Ante la pregunta sobre si podía garantizar que no utilizaría las fuerzas armadas para anexionar el canal, arteria vital de la navegación mundial, y Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, Trump dijo: «No puedo asegurarlo, para ninguno de los dos».

«Puedo decir lo siguiente: los necesitamos por razones de seguridad económica. No me voy a comprometer a eso (a descartar acciones militares). Podría ocurrir que tengamos que hacer algo», declaró entonces Trump.

El canal se encuentra en funcionamiento en manos panameñas, por medio del tratado, firmado el 7 de septiembre de 1977, en Washington, por el presidente estadounidense, Jimmy Carter, y el general panameño Omar Torrijos, con el apoyo del presidente colombiano Alfonso López Michelsen, ya que este país mantiene derechos especiales de paso por el Canal.

Arsenio Domínguez resumió este martes a AFP los objetivos que se ha fijado la OMI a nivel global.

«Sobre todo, finalizar todo el proceso que hemos llevado a cabo por varios años sobre descarbonización», afirmó Domínguez.

Reuniones medioambientales de la OMI

El organismo tiene programadas dos reuniones en 2025 de su Comité de Protección de Medioambiente Marino (MEPC), entre el 7 y el 11 de abril y entre el 13 y el 17 de octubre.

El dirigente espera «que se adopten en octubre las medidas técnicas y económicas que van a facilitar y van a asistir en toda la transición hacia una descarbonización».

«Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con los objetivos de reducir las emisiones, pero de una forma segura», añadió.

El panameño considera importante «la transición energética y la producción de los combustibles alternativos seguros, que permitan que la industria marítima pueda cumplir con los diferentes objetivos que se han establecido para el 2030, 2040, 2050».

Domínguez también se ha fijado entre sus objetivos «mejorar las áreas de lo que es la seguridad de los buques y de la gente de mar. Particularmente en las áreas más difíciles como lo que es el Mar Rojo y el Mar Negro».

«Queremos enfocarnos en invertir más en las personas, en particular los marinos. Mejorar la educación, el apoyo que les damos, disminuir la criminalización», explicó.

© 2025 AFP