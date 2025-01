El cohete New Glenn de Blue Origin alcanzó la órbita terrestre en su exitoso primer vuelo de prueba

El lanzamiento marcó un avance clave para la compañía de Jeff Bezos hacia innovadoras misiones espaciales y su apuesta por desafiar a SpaceX

El cohete New Glenn, desarrollado por Blue Origin, realizó su primer vuelo de prueba este jueves desde Florida, llevando consigo un prototipo de satélite diseñado para orbitar a miles de kilómetros sobre la Tierra. Este lanzamiento representa un hito para la compañía fundada por el multimillonario Jeff Bezos, quien ha invertido años y recursos considerables en este ambicioso proyecto.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, el New Glenn, bautizado en honor a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, despegó desde la histórica plataforma de lanzamiento del Complejo 36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Este lugar emblemático fue utilizado hace más de medio siglo para misiones de la NASA como Mariner y Pioneer. El cohete, de 98 metros de altura, transportó una plataforma experimental diseñada para alojar satélites o liberarlos en sus órbitas correspondientes.

Una misión de prueba con objetivos claros

En esta primera misión, el satélite experimental permaneció dentro de la segunda etapa del cohete mientras orbitaba la Tierra. Según lo informado, la misión tuvo una duración estimada de seis horas, tras las cuales la segunda etapa fue colocada en una órbita segura y elevada, siguiendo las prácticas de la NASA para minimizar la generación de desechos espaciales.

El lanzamiento del cohete se había suspendido por segunda vez dado que había acumulación de hielo en componentes críticos del sistema de propulsión (REUTERS/Steve Nesius)

El primer segmento del cohete, conocido como el propulsor de la primera etapa, tenía como objetivo aterrizar en una barcaza en el océano Atlántico pocos minutos después del despegue. Este procedimiento busca permitir la reutilización del propulsor en futuros lanzamientos, una estrategia que ha sido clave en la industria espacial moderna para reducir costos.

El lanzamiento, inicialmente programado para el lunes antes del amanecer, fue pospuesto debido a la acumulación de hielo en componentes críticos del sistema de propulsión. A pesar de este contratiempo, el despegue del jueves marcó un paso importante en los planes de Blue Origin para utilizar el New Glenn en misiones que incluyan el transporte de satélites, astronautas y, eventualmente, misiones a la Luna.

Una inversión histórica y un legado espacial

Blue Origin ha invertido más de 1.000 millones de dólares en la reconstrucción del Complejo 36, transformándolo en una instalación de lanzamiento de última generación. Este sitio se encuentra a 14 kilómetros (9 millas) de los centros de control y la fábrica de cohetes de la compañía, ubicados en las inmediaciones del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Bezos aseguró que no percibe a Blue Origin como un competidor de SpaceX, la compañía liderada por Elon Musk (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El propio Jeff Bezos estuvo presente en el lanzamiento desde el centro de control de la misión. Aunque no reveló la cantidad exacta de su inversión personal en el programa, destacó que no percibe a Blue Origin como un competidor directo de SpaceX, la compañía de cohetes liderada por Elon Musk. Según Bezos, “hay espacio para muchos ganadores” en esta nueva era de la exploración espacial.

El empresario también subrayó que este es solo el comienzo de una fase en la que la industria espacial trabajará en conjunto para reducir los costos de acceso al espacio. Blue Origin planea realizar entre seis y ocho lanzamientos del New Glenn este año, si todo marcha según lo previsto, con el próximo programado para la primavera.

Un cohete diseñado para liderar en una nueva era

El New Glenn se suma a una lista de grandes cohetes que han debutado en los últimos años, como el Vulcan de United Launch Alliance, el Ariane 6 de Europa y el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA, diseñado para enviar astronautas a la Luna. Con una altura de 98 metros (320 pies), el New Glenn es cinco veces más alto que los cohetes más pequeños de Blue Origin, como el New Shepard, que ha sido utilizado desde 2021 para llevar pasajeros al borde del espacio.

El cohete más grande hasta la fecha es el Starship de SpaceX, con una altura de aproximadamente 123 metros (400 pies). Según reportes, SpaceX podría realizar el séptimo vuelo de prueba del Starship completo este mismo jueves desde Texas. Este cohete es fundamental para los planes de la NASA de llevar astronautas a la Luna en el marco del programa Artemis, que sigue los pasos de las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Planes futuros y colaboración con la NASA

El Blue Origin está desarrollando un módulo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon (REUTERS/Joe Skipper)

Aunque el debut del New Glenn estaba originalmente destinado a lanzar dos naves espaciales gemelas hacia Marte para la NASA, estos planes se pospusieron debido a retrasos en la preparación del cohete. Las naves, denominadas Escapade, están diseñadas para estudiar la atmósfera y el entorno magnético del planeta rojo desde su órbita. Ahora se espera que estas misiones se lleven a cabo en la primavera como muy pronto.

Por otro lado, Blue Origin también está desarrollando un módulo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon, que se utilizará en la tercera misión tripulada del programa Artemis. Este enfoque refleja la estrategia de la NASA de fomentar la competencia entre empresas privadas, similar a la utilizada para el transporte de astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

Con el exitoso lanzamiento del New Glenn, Blue Origin reafirma su compromiso con la exploración espacial y se posiciona como un actor clave en esta nueva era de innovación tecnológica.