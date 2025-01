El Frente Amplio y el movimiento sindical uruguayo no asistirán a la jura ilegítima de Nicolás Maduro

La izquierda de Uruguay asegura que no le llegó la invitación para la ceremonia, aunque algunos dirigentes –que no son de primera línea– viajarán a título personal

La militancia del Frente Amplio el día del triunfo de Yamandú Orsi (Santiago Mazzarovich / AFP) La militancia del Frente Amplio el día del triunfo de Yamandú Orsi (Santiago Mazzarovich / AFP)

La coalición de izquierda uruguaya Frente Amplio –una vieja aliada del chavismo en la región– no asistirá de manera oficial a la jura ilegítima de mando de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de mayo. Tampoco lo hará el PIT-CNT, el movimiento sindical del país, una organización que llegó a recibir al jefe del régimen en su sede en Montevideo.

La presencia de la izquierda uruguaya en la ceremonia del 10 de enero, entonces, se limitará a la llegada de dirigentes puntuales, aunque no de primera línea, según informó el semanario uruguayo Búsqueda.

Como parte del acontecimiento está previsto que se realice un Gran Festival de Jóvenes y Estudiantes Antifascistas, que empezará dos días antes, según anunció Maduro. La presencia en estos eventos fue mencionada en las últimas reuniones de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. En ese ámbito, el presidente de la comisión, Pablo Álvarez, explicó que la fuerza política no iría al encuentro, dado que no recibió invitación.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira (EFE/Raúl Martínez) El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira (EFE/Raúl Martínez)

La posición sobre Venezuela genera incomodidad en el Frente Amplio. La coalición pidió que se presenten las actas de las elecciones del 28 de julio, aunque no reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de los comicios. Ese día, Álvarez sí estuvo en Venezuela como observador de la instancia electoral.

El Partido Comunista –que pertenece al Frente Amplio– se plegará a la decisión de la fuerza política de no asistir, lo que no impide que otros dirigentes hayan sido invitados puedan asistir a título personal.

Algunos dirigentes del Frente consideran que la presencia de la fuerza política debió tener otras instancias de discusión dentro de su orgánica.

El presidente del PIT-CNT, la central de trabajadores de Uruguay, Marcelo Abdala (PIT-CNT) El presidente del PIT-CNT, la central de trabajadores de Uruguay, Marcelo Abdala (PIT-CNT)

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, confirmó a Búsqueda que tampoco asistirán a la ceremonia prevista para el 10 de enero.

Los viajes de los uruguayos para la jura ilegítima del próximo viernes, entonces, se limitarán a la presencia de dirigentes puntuales, de sectores radicales del Frente Amplio. Uno de los espacios que estará representado será el Partido Obrero Revolucionario, a través del dirigente Juan Armstrong. Se trata de uno de los sectores más firmes defensores de la “revolución bolivariana”, según la información del medio uruguayo.

También estarán presentes otros dos dirigentes que ya habían participado en las elecciones del 28 de enero. Se trata de Héctor Tajam y Gabriela Cultelli, quienes pertenecen al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Los dirigentes explicaron que la invitación que recibieron obedece a que son integrantes de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, una organización creada e impulsada por Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi (Prensa Orsi) El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi (Prensa Orsi)

Yamandú Orsi, el presidente electo de Uruguay por el Frente Amplio, ha afirmado varias veces que el régimen de Maduro es una “dictadura”, una definición que genera polémica en la interna de la coalición de izquierda. El mandatario –que asumirá en Uruguay el 1° de marzo– ha sido crítica de la instancia del 28 de julio.

“No es una democracia, es un régimen autoritario y, si se quiere, una dictadura. No lo relativizo, es distinto a lo que estábamos acostumbrados. No hay que hablar con ligereza porque lo que está pasando en el mundo es muy complejo”, dijo Orsi, al participar en octubre del American Business Forum, cuando todavía era candidato presidencial.

Antes se había expresado en una línea similar. Explicó que, a su juicio, se trata de “un sistema totalmente distinto” al autoritarismo clásico que se puede observar en otros países de la región, dado que “antes era un golpe de Estado, entraban los tanques, bombarderos” pero en Venezuela, el chavismo impulsó “un proceso de desgaste de las herramientas democráticas, que llevó a la consolidación de un régimen muy autoritario”.

Orsi tampoco ha confirmado si invitará o no a Maduro a su ceremonia de asunción.