El Gobierno afirma que la ALP no socializó de manera «adecuada» la disposición séptima del PGE

La declaración de Silva se da luego de que esta mañana los representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) llegaron al Ministerio de Justicia para reunirse con autoridades del Gobierno.

El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, señaló este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no socializó “adecuadamente” la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y no absolvió las dudas con los diferentes sectores sociales y económicos. Indicó que la misma está en pausa hasta que sea reglamentada.

“Se les ha explicada que esta norma no ha sido tratada en el marco del procedimiento legislativo normal y natural que debe seguir cada norma, ya que en la ALP tenían 60 días para debatir y buscar consensos con todos los actores, pero más se abocaron a una pelea política, que les impidió socializar esta norma de manera adecuada”, lamentó la autoridad.

En ese marco, afirmó que pidió a los diferentes representantes de organizaciones empresariales y sociales que no “maten a la wawa” antes que nazca, sino que se le dé la oportunidad de conocer de qué se trata, ya que no tiene el fin de afectarles.

“Hemos pedido a los sectores que no maten a la wawa, antes de que nazca, sino que le demos chance y podamos juntos construir juntos una norma que nos permita avanzar y en los siguientes días nos volvamos a reunir con los industriales, con los gremiales nos reuniremos la siguiente semana, con quienes trabajaremos en la reglamentación”, enfatizó.

Incluso enfatizó que no es competencia del presidente Luis Arce anular, abrogar o eliminar la disposición séptima, que ya ha sido promuldaga por decreto supremo.

En ese sentido, respondió que “en tanto no tengamos la reglamentación, esta disposición séptima adicional está con pausa, no se puede implementar porque no hay reglamentación, mismas que tienen que ser consensuadas”.

Agregó que para el mismo viene sosteniendo diferentes reuniones, es el caso de los gremiales de Santa Cruz, con quienes se reunirá este viernes y la siguiente semana está prevista el encuentro con los exportadores cruceños, además de otros.