El Gobierno descarta revisar la disposición séptima del PGE

Este miércoles desde el gobierno aseguraron que no se revisará la disposición séptima del Presupuesto General del Estado y aseguraron que esta no se trata de una imposición que quiere ir en contra de los empresarios privados, pero que ayuda a “cuidar los bolsillos de la población”.

El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor de Bolivia, Jorge Silva aseguró durante los festejos de la creación del Estado Plurinacional que no se revisará, algo que pidieron empresarios luego de las distintas reuniones multisectoriales que ocurrieron en pasados días.

“Va a ser muy difícil desactivar. Nos hemos reunido ya con la Cámara Nacional de Industria, les hemos hecho conocer que la disposición séptima no alcanza a los comerciantes minoristas, no alcanza a los productores, no alcanza a los empresarios, no alcanza a los industriales”, dijo Silva.

Además aseguró que en esas reuniones se les explicó y además invitó a participar de la elaboración del reglamento de la misma, “para poner los candados que les brinde seguridad jurídica y que garantice que esta disposición séptima no les afecte a este sector tan importante de la economía”.

Pero aseguró que ellos no entendieron de lo que se trata y aseguró es un “movimiento político” que se alinea a las protestas y amenazas de los marchistas que llegaron a La Paz la pasada semana.

“No han entendido, no han comprendido y han rechazado. Por lo tanto, ya las declaraciones de ayer (martes), se alinean a toda la agenda que ha planteado el Movimiento Al Socialismo en la marcha que han realizado. Es decir, es la misma agenda y son las mismas acciones, son las mismas amenazas”, aseguró.

Y acotó “es una posición estrictamente política que no tiene que ver en absoluto con la preocupación del sector productivo que quiere discutir normas, que quiere discutir políticas, programas”.

Mientras que el Presidente Luis Arce Catacora también se refirió a esto en su discurso de este miércoles, en el que dijo “El gobierno nacional está para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos”.