El guerrero Santolino, en meta a empujones: «He llegado desfondado total… muerto»

Fuente: https://www.marca.com

Como Jack Brabham o Nigel Mansell. Así, empujando su máquina, llegó Lorenzo Santolino a la línea de meta de la etapa 10 del Dakar 2025. Los primeros dejaron una imagen para la historia de la Fórmula 1 (incluso con cierto drama en el caso de Mansell) y la de hoy del salmantino también se recordará durante cierto tiempo.

Es otra muestra más de que el piloto de Sherco no está teniendo suerte en esta edición, incluso pese a que el tercer día lograra su primera victoria de etapa en la carrera más dura del mundo. Después de esa alegría su moto no ha hecho más que castgarlo con diferentes problemas que le van a impedir firmar el resultado que merece.

Si hace dos días era un fallo eléctrico el que le dejaba tirado en plena especial, perdiendo una hora y 25 minutos, hoy la suerte le ha vuelto a ser esquiva a apenas un kilómetro de la línea de meta.

El salmantino ha tenido que llegar a meta empujando su moto, que se había quedado sin gasolina a las puertas del control por una fuga en el depósito. Un esfuerzo que le ha hecho llegar sin fuerzas al campamento.

Al límite de las fuerzas

«He llegado desfondado total, muerto«, reconocía Santolino tras completar la etapa y pasar por el centro médico para recuperarse de un kilómetro arrastrando una moto de más de 200 kilos por arena blanda: «He estado media hora en meta hasta que he recuperado un poco, luego he pasado por el centro médico, me han tomado la tensión. Me han ofrecido ponerme suero para rehidratarme, pero no me he visto tan mal», decía casi como si tal cosa.

El piloto español no pensó que el problema podía venir de la gasolina con los precedentes de anteayer: «Me ha empezado a fallar un poco la moto, pero no pensé que me estuviera quedando sin gasolina porque llevábamos bastante. Pero al final de la etapa ha empezado a fallar cada vez un poco más hasta que la moto se ha parado. Me quedaba un kilómetro para llegar y ahí sí que ya me he dado cuenta que era de gasolina».

Santolino ha sufrido hoy un revés en sus aspiraciones a un top 10

La causa: una fuga en un depósito. «No se veía, porque de haberme percatado habría bajado el ritmo para poder llegar». Pero no fue así y se tuvo que pegar un ‘calentón’ empujando la Sherco hasta la meta. Por suerte para él ha sucedido en un ‘chot’ [un valle entre cordones de dunas], aunque ha tenido que saltarse un waypoint para evitar subir una duna, (con la consiguiente penalización) algo que hubiese sido imposible de lograr.

El resultado de la ‘gracia’: otra hora y 11 minutos más perdidos y el adiós definitivo al top 10.