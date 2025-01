El milagro de Schareina: «Después de una caída tan fuerte estar bien…»

El valenciano salio indemne de una caída que podría haber sepultado sus opciones en el Dakar

Hoy Tosha Schareina bien podría haber dicho adiós a todas sus opciones en el Dakar 2025… pero casi milagrosamente salió indemne de una caída tremenda. El valenciano repasaba a su llegada a Haradh lo sucedido en la novena jornada de la prueba árabe.





Así relataba el valenciano la acción a su llegada al penúltimo campamento del Dakar (las tres siguientes noches las pasarán los pilotos en Shubaytah, sede del final de la carrera): “Hemos salido a las 7:01 y tenía el sol muy bajo. Intentaba agachar la cabeza para tener visibilidad y en algunos momentos no se veía siquiera. He cogido algo con la rueda trasera, me ha pillado desprevenido y en un momento… estaba en el aire. Es parte del juego, al final vamos por sitios que no ha pisado nadie pero son cosas que pueden pasar.

«He caído en blando y me levanté rápido»

Lo mejor… que no ha tenido consecuencias físicas para un Schareina que ya compite con la clavícula izquierda dañada desde la etapa 5: Cuando me he caído he pensado: ‘ostras, empezamos mal el día’. Pero he caído en blando, me he levantado y me he sorprendido mucho porque después de una caída tan fuerte, estar bien… Cuando me he subido a la moto he visto que todo estaba bien, con alguna cosa torcida en la moto, pero todo en orden. Ya era cosa de sobrevivir e intentar no perder mucho tiempo”. Por suerte, el campeón del Dakar, Ricky Brabec, su compañero en Honda llegó pronto a su altura y le guió durante el resto de la jornada.