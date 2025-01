El país con poca chance en los BRICS y Mercosur

Bolivia tiene un mercado potencial de 3.500 millones de consumidores, pero deberá realizar cambios económicos, de lo contrario seguirá con la imagen de país inseguro.

Fuente: El Diario

Los países miembros de los BRICS (compuesta principalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) compuesto por dos economías grandes de la región, Brasil y Argentina, también está Paraguay y Uruguay, lideran las economía mundiales y tienen una industria privada pujante, mientras que Bolivia con todos los obstáculos puestos por el Gobierno a la iniciativa privada, está lejos de aprovechar ambos bloques económicos, una de ellas la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, así como el control a las exportaciones.

Como se recordará Bolivia fue admitido en el Mercosur como miembro pleno, el año pasado, luego de varias negociaciones y a partir del primero de enero de 2025 el país fue aceptado como Estado asociado de los BRICS.

El primero tiene un mercado potencial de 290 millones de personas, mientras el segundo más de 3.270 millones de habitantes.

Intereses

“Los países no tienen amigos, tienen intereses”, frase atribuida a Henry Kissinger, que refleja el trasfondo de acuerdos entre países o bloques económicos.

Ahí está China con la ruta de la seda o Estados Unidos que impulsa el acuerdo del Pacífico, ambas potencias buscan a países para alinearse a uno de los bloques económicos y el primero va en serio con la puesta en marcha del puerto de Chancay, en Perú.

Inseguro

Si bien se puede aprovechar estos bloques económicos, Bolivia ingresa en desventaja con las exportaciones controladas, que dependen del certificado de abastecimiento a precio justo.

Los economistas señalan que no existe el precio justo y el Gobierno maneja el concepto para convencer a la gente que vela por sus intereses.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Camex), Oswaldo Barriga, con referente a los mercados, indicó que “estamos quedando como un país inseguro para generar exportaciones”.

“Hemos ganado el mercado de la China para exportar carne o chía, pero cuando sube de precio en el mercado interno, el Gobierno prohíbe la exportación, lo mismo pasó con el aceite, prohibieron la venta al exterior de todos los aceites refinados”, explicó.

Aseguró que esa situación no es culpa del empresario exportador, sino del contrabando, la acción del gobierno provoca pérdida de confianza en los compradores internacionales, y éste ya no vendrá a Bolivia, sino se buscará otro proveedor, una persona o empresa que cumpla.

Asimismo, detalló que tienen clientes en Brasil, pero por la inseguridad que irradia Bolivia y a pesar de la libertad arancelaria para exportar al Mercosur, los vecinos no compran, que obedece a varias circunstancias, como los bloqueos, conflictos sociales o porque prohibieron la exportación.

Barriga opinó que el Mercosur es bueno no solo para las exportaciones, sino para copiar lo bueno que han hecho en el bloque económico, los países.

En el caso de los BRICS, el presidente de Cadex sostiene que son economías grandes, que generan competitividad por volúmenes de escala y Bolivia se va ahogar si se suma rápido.

“Necesitamos ser más inteligentes para crear condiciones para luego sumarnos a los BRICS”, apuntó a tiempo de indicar que la disposición séptima del PGE 2025 afecta al sector y pone en riesgo las exportaciones, una traba más para desarrollar el sector.

El exportador necesita un cierto volumen para empezar a vender a los mercados externos. Para alcanzar esta situación primero se empieza la producción, luego se almacena la mercadería hasta un cierto volumen y una vez alcanzado, recién se empieza con el trámite para llevar a mercados de ultramar.

En caso de que no cierre la venta con un mercado, igual se sigue produciendo y lo va almacenando, pero si el Gobierno ve que hay especulación y me hace una confiscación de esta producción simplemente porque cree que hay esta figura, perjudica la venta y provoca más incertidumbre sobre la imagen del país y de los que exportan, de acuerdo con los exportadores.

Sino he cerrado un mercado lo voy produciendo y lo voy almacenando, sin embargo, si el Gobierno ve que hay especulación y me hace una confiscación de esa producción simplemente porque cree, va a generar una inseguridad, no voy a producir para exportar, por lo tanto no voy a traer dólares al país, enfatizó.

No es buen momento

Por otro lado, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, reflexionó sobre los ingresos de Bolivia a bloques económicos, como el Mercosur y los BRICS, al indicar que en la actual situación económica en la que está el país, no es un buen momento para la adhesión.

Señaló que Bolivia no tiene mucho que ofrecer a los mercados vecinos en productos manufacturados y esto se puede verificar con el dato que casi el 70% de productos son importados para el consumo nacional.

Observó el proceso de sustitución de importaciones estatal y pública, mientras otros economistas señalan que la propuesta gubernamental no tendrá impacto y más bien representa solo un gasto público.

Dijo que hay tiempo para que Bolivia se prepare y tenga mejores posibilidades en los bloqueos económicos, para que no nos absorban; existe la posibilidad de una invasión de productos de Brasil, si devalúa su moneda.

Si bien hay aspectos positivos, pero son más los negativos, opinó a tiempo de indicar que todos los acuerdos de inicio son desfavorables, debido a que el país tiene pocos productos con valor agregado para exportar y mantiene su posición de nación exportadora de materias primas.

Además, con algunos países de los bloqueos económicos, Bolivia registra déficits comerciales, en especial China, que en los últimos años se volvió proveedora de varios productos para el mundo.

Los BRICS han sido catalogados como un bloque político más que económico debido a su ambición geopolítica y a las naciones en desarrollo no los ven como socios. Suman más países para tener cierto peso para combatir la hegemonía de Estados Unidos, por lo que no favorece a Bolivia, de acuerdo al criterio de Romero.

La ayuda que pueda brindar los BRICS a sus nuevos socios sería a cambio de materias primas a precios baratos, cuestionó.

Mientras otras opiniones señalan que Bolivia debe aprovechar todos los acuerdos, inclusive con el país del norte, para barajar más posibilidades de crecimiento e inversiones.

Biotecnología

Por otra parte, los productores agrícolas del oriente desde hace muchos años vienen exigiendo la implementación de nuevas variedades de semillas biotecnológicas para aumentar la oferta de productos al mercado nacional y competir con los países vecinos.

Por ejemplo, Paraguay resalta en la producción de soya con uso de biotecnología, mientras Bolivia sigue rezagada en la aprobación de nuevos eventos. Casi todos los países del Mercosur hacen uso de esta tecnología, y las autoridades siguen dilatando su aprobación.

