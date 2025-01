El Pentágono comenta si hay planes de tomar Groenlandia por la fuerza

«La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena […] Quizá lo más importante es que, obviamente, es algo que no va a ocurrir», declaró el secretario de Estado, Antony Blinken.

Fuente: rt.com

Altos funcionarios de la Administración de Joe Biden comentaron la idea de Donald Trump de que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, calificó negativamente la propuesta del futuro presidente. «La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena […] Quizá lo más importante es que, obviamente, es algo que no va a ocurrir. Así que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello«, aseveró el demócrata en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el Pentágono comentó las afirmaciones del futuro presidente, que no descarta la posibilidad de utilizar la fuerza para tomar el control de la isla danesa.

La subsecretaria de prensa del Departamento de Defensa, Sabrina Singh, declaró en una rueda de prensa «no tener conocimiento de ningún plan» del Ejército estadounidense para tomar militarmente Groenlandia. «Nos preocupan los problemas reales de seguridad nacional a los que se enfrenta este edificio [el Pentágono] cada día», señaló Singh, agregando que no quiere comentar «situaciones hipotéticas«.

Por su parte, el asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, expresó la misma posición que otros miembros de la Administración de Biden. «No sería apropiado que nosotros interviniéramos y emitiéramos opiniones«, sostuvo Kirby, indicando que los líderes de Canadá, Groenlandia y Panamá dejaron claro lo que pensaban de las ideas de Trump de expandir el territorio estadounidense.

Trump declaró esta semana que Dinamarca debería renunciar a Groenlandia en favor de EE.UU. para garantizar la protección del «mundo libre». «La gente [en Groenlandia] probablemente va a votar por la independencia o por irse con Estados Unidos», dijo, amenazando al mismo tiempo a Copenhague con imponer aranceles «a un nivel muy alto». Trump, además, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su deseo de poner bajo control estadounidense el canal de Panamá y de convertir a Canadá en el estado número 51 de EE.UU.