El techo de la cocina de un regimiento cayó encima de un soldado, que sufrió la fractura de su columna

Este lunes por la mañana, el joven fue trasladado a la clínica María de Los Ángeles en Cochabamba. Aún se desconoce a detalle el estado de salud del conscripto.







Fuente: Unitel

Un conscripto de 19 años fue aplastado por una estructura del techo de la cocina del regimiento de infantería número 14, Florida, en San Matías, Santa Cruz, cuando iba a recoger la comida. El accidente le fracturó vértebras de la columna y lo dejó con la mitad de su cuerpo paralizado.

“Estaba yendo a recoger la comida, dice. Ahí (el viento) se lo había llevado el techo y lo aplastó. Le fracturó la columna”, contó a UNITEL el padre del joven soldado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Noé Portugal] / Soldado fue trasladado hacia la Clínica María de los ángeles, en Cochabamba

Los familiares aseguraron que la víctima no recibió atención médica oportuna y que lo mantuvieron al interior del cuartel suponiendo que se restablecería solo.

“No ha recibido tanta atención allá, solo por mantenerlo no más lo han tenido a mi hijo, y además a mí me querían culpar”, denunció el hombre.

“Quiero que me lo curen a mi hijo, quiero verlo como ha ido al cuartel”, agregó en medio de lamentos por la salud del joven de 19 años.

El padre del soldado contó que vivieron un “viacrucis” al intentar buscar atención médica y que la deuda supera los Bs 17.000.

“A mi hijo aquí me lo han abandonado y me han botado a aquí. Poco a poco el precio (ha ido subiendo). No querían pagar el hospital, hemos ido a otro y nos han dicho que no necesita hospital”, detalló angustiado el papá.

El regimiento de infantería número 14, Florida se encuentra situado en San Matías, una pequeña localidad y zona fronteriza del país que limita con Brasil.

Tras que ocurrió el accidente y al no ver mejoras, el conscripto –postrado en una cama e inmovilizado— fue trasladado hasta el municipio del Paso, en Quillacollo, donde su familia lo acogió.

Este lunes por la mañana fue trasladado a la clínica María de Los Ángeles en Cochabamba. Aún se desconoce el futuro médico del joven.