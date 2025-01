Elecciones Generales: Para el voto en el exterior se requieren $us 7 millones, según vocal Tahuichi

Según Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dentro del presupuesto contemplado para las elecciones generales de 2025, se estima destinar un monto de $us 7 millones para la realización del proceso en el exterior, recursos que deben ser entregados en la divisa estadounidense.

“Esta elección presidencial de 2025, prevé aproximadamente Bs 310 millones, pero requerimos Bs 50 millones en dólares, es decir requerimos $us 7 millones en divisa (estadounidense) para se realice el voto en el exterior”, dijo el vocal respecto a la votación enfocada en los ciudadanos bolivianos que residen en otros países.

A decir de Tahuichi, si el Gobierno nacional no proporciona o no entrega los $us 7 millones estará “en riesgo” el voto en el exterior, remarcando que este tema se está poniendo en manifiesto con la respectiva antelación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas