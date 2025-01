Emilia tendrá un puesto de venta tras sufrir agresión y discriminación

Emilia Mamani Itaco, una mujer trabajadora que sufrió agresión y discriminación mientras recolectaba tunas en un espacio público de la Meseta de Achumani, recibirá un puesto de venta legalmente constituido por disposición del alcalde Iván Arias.

El alcalde Arias tras anunciar que Emilia tendrá un puesto de venta. Foto: AMUN

La medida fue anunciada este jueves como parte de un compromiso del gobierno municipal para garantizar sus derechos y brindarle oportunidades laborales.

“La compañera Emilia ya podrá disfrutar de un espacio de venta legalmente constituido”, afirmó el alcalde Arias. Según explicó, emitió una orden inmediata a la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico para que se asigne un espacio a Emilia, en el marco de la normativa vigente. La acción responde a la solicitud de la mujer, quien necesita recursos para mantener a su nieto de cuatro años, su única familia cercana.

Hace unos días, Emilia fue víctima de una agresión mientras recogía tunas. El caso se viralizó en redes sociales, mostrando cómo dos hombres la increparon injustamente, acusándola de destrozar plantas. La Defensoría Municipal de La Paz encontró a Emilia y a su nieto este jueves por la mañana, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público.

En un emotivo encuentro con el presidente Luis Arce, Emilia compartió su experiencia y expresó su perdón hacia sus agresores. “Los perdono con todo mi corazón. Solo pido que no traten a otras personas como a mí me trataron. Quisiera que me permitan tener un puesto de venta porque no tengo dónde trabajar. Por favor, le pido al alcalde que me dé un puestito para vender y sacar adelante a mi nieto”, manifestó.

La mujer, quien reside en Chaquipampa, expresó su disposición para trabajar en cualquier lugar que se le asigne. “El puesto puede ser donde sea para vender. Sólo quiero trabajar y salir adelante con mi nieto, que es lo único que tengo”, agregó.

La Policía aprehendió a uno de los agresores, quien se acogió al derecho al silencio, mientras continúa el proceso judicial.

BD/RED