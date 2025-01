Empresarios ven ‘año complicado’ por tema electoral y modelo económico

El sector empresarial privado de Cochabamba ve un “año complicado” por el panorama electoral de este 2025; además, sugiere cambios en el modelo económico para tener salidas a problemas latentes.

En 2024, los bloqueos, los avasallamientos, la falta de combustible, la situación del dólar, el contrabando y hasta el clima jugaron en contra del departamento de Cochabamba. Entre los sectores más afectados por conflictos sociales y bloqueos registrados están el agrícola y avícola, entre otros. Además, el tema del dólar afectó a importadores, exportadores y otros sectores.

Para este año, los desafíos para el empresariado privado continúan.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, dijo ayer que este año será “especialmente complicado por lo electoral”, ya que podría incidir en la situación de su sector.

“De verdad, esperemos y confiemos en la racionalidad de todos para que el tema político no genere conflictos sociales, que no genere bloqueos, que no se trasladen todas estas diferencias políticas a las calles y a las carreteras”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por otro lado, Demeure agregó que también se debe empezar a hablar, de manera seria, respecto al modelo económico que implementa el Gobierno; expresó que el mismo ya no es viable y que no puede seguir adelante.

“Las condiciones del país han cambiado, y deja de tener vigencia este modelo económico. Se debe conversar de varios temas, como es una ley de inversiones, como es la revisión del Código Tributario, la revisión de la Ley Laboral y ciertos aspectos que, en esas condiciones, se los debe poner en la mesa, y se debe hablar seriamente porque nos han generado complicaciones en los últimos años”, sostuvo, haciendo referencia al tema tributario.

Aseveró que cada vez hay menos empresas aportantes y un sector formal cada vez más reducido.

“Y se continúa con una presión tributaria muy fuerte que ya no es sostenible. No puede seguir ese esquema. En esos tres temas de los que estamos hablando se deben hacer cambios”.

Acotó que se necesitan inversiones y generar divisas para el país.

“Las inversiones ayudan, pero creo que ahora mismo no estamos en condiciones y eso lo vemos con las cifras. Hemos estado cada vez con menos inversiones”.

Entre otros temas, refiriéndose ya al incremento salarial para este 2025, el Presidente de la FEPC adelantó que, de hacerse, se deberán encontrar mecanismos para compensar.

“Si las empresas van a hacer un incremento, no hay ningún tipo de compensación; por otro lado (…) también se va a poner en riesgo a muchas empresas que no están en condiciones de poder encarar nada”.