Envían a Chonchocoro a hombre acusado de degollar a su cuñado

Los testigos del hecho lo reconocieron tras un desfile identificativo; aparentemente tenía deudas y problemas familiares con la víctima.

eju.tv / Video: Tele Estrella HD

El hombre que degolló a su cuñado en una pelea en la ciudad de La Paz fue enviado por seis meses al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras se realizan las investigaciones del caso.

«La víctima tenía una herida de 20 centímetros en el cuello, lo que nos hace presumir que ha sido algo premeditado y elaborado», explicó en conferencia de prensa el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa.

El hecho fue conocido por las autoridades el pasado sábado 28 de diciembre, cuando se realizó el levantamiento legal del cadáver de la víctima, un hombre de 27 años, quien resultó ser cuñado del ahora acusado.

«El señor Jaime Rolando C. C. ha sido identificado plenamente por las personas en un desfile identificativo y además la verificación de este hecho por testigos; este señor, de 34 años, no tiene antecedentes, pero por problemas familiares, por rencillas personales habría producido este hecho y terminado con la vida de la víctima», indicó el uniformado.

Luego de ser sometido a audiencia de medidas cautelares, el juez de la causa decidió enviar a Jaime Rolando al penal de Chonchocoro, ya que pese a la confesión, las autoridades recolectan elementos para que el responsable sea castigado conforme a ley.