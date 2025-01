“Es una acción política”: Gobierno descalifica la marcha evista anunciada para hoy

El evismo anunció para hoy el inicio de una caminata en contra del gobierno de Luis Arce que debía iniciar en Patacamaya para dirigirse a la sede de Gobierno.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, calificó la marcha evista prevista para hoy desde Patacamaya hasta La Paz como una “acción política” y electoral que busca la habilitación de Evo Morales como candidato a las elecciones generales de 2025.

“Esta es una acción política, hay varios actores políticos, más allá de la situación compleja del tema de combustibles, de los dólares, son justamente acciones políticas para hacer campaña, para estar vigentes, pero con el objetivo de seguir desestabilizando al gobierno nacional y afectar a la gestión Gobierno nacional sin darse cuenta que están sacrificando al pueblo boliviano”, afirmó anoche la autoridad gubernamental en una entrevista con Cadena A.

Seguidores del expresidente Morales anunciaron para hoy el inicio de una caminata desde Patacamaya hasta La Paz como una medida de protesta en contra de la orden de aprehensión que pesa sobre el líder político por una investigación por trata y tráfico de personas.

El político permanece refugiado en el trópico de Cochabamba custodiado de centenares de sus leales que impiden que la Policía cumpla la orden judicial de captura.

El viceministro Ruíz consideró que en el fondo la marcha busca la habilitación de Morales como candidato para las elecciones generales de agosto pese a que está inhabilitado mediante sentencias constitucionales y la misma Constitución.

Señaló que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también está en ese propósito al plantear mediante una ley la inhabilitación de los magistrados autoprorrogados para que el Tribunal Constitucional sólo funcione con los magistrados recientemente electos.

“A ellos no les importa hablar del tema de los auto prorrogados, no es su objetivo, su objetivo es que otros magistrados o los que han sido electos decidan anular la anulación (la sentencia) que no le permite ser candidato a Evo Morales, entonces todo este tiempo han sido acciones electorales, acciones políticas, buscando desestabilizar al Gobierno y decir que ellos son los salvadores de la Patria que deberían volver a ser gobernantes”, refrendó.