Escaño: Delegados de Chuquisaca presentarán “propuestas” al Presidente en reunión de este martes

Entre las principales resaltan: vinculación víal, exploración de hidrocarburos, El Carrizal y zona franca. La delegación que será recibida por Arce está conformada por los 29 alcaldes de Chuquisaca, además de representantes de instituciones y organizaciones sociales.

Mientras el Senado busca tratar la Ley de Escaños a contrarreloj, Chuquisaca no quiere hablar de “compensación” pero, con el objetivo de frenar la migración, exigirá al Gobierno la aprobación de proyectos de reactivación económica a partir de la vinculación caminera, la exploración hidrocarburífera, la hidroeléctrica El Carrizal y una zona franca que incentive la inversión en el departamento con la liberación impositiva, entre los más importantes..

Estas son algunas de las propuestas que Chuquisaca planteará al presidente Luis Arce en un encuentro previsto para este martes en La Paz y que iban a ser sistematizadas antes de viajar a la sede del Gobierno. Todo esto se conoció en una reunión interinstitucional convocada este lunes por la Brigada Parlamentaria.

La delegación que será recibida por Arce estará conformada por los 29 alcaldes de Chuquisaca, además de representantes de instituciones y organizaciones sociales.

ALGUNOS PROYECTOS

“En el resumen, hemos ido viendo la vinculación caminera, proyectos de envergadura también… No queremos desglosarlo porque es vender humo hacia la población (…)”, declaró el presidente de la Brigada de Asambleístas de Chuquisaca, Gustavo Cuéllar (MAS), quien aclaró que la idea no es hablar de “compensación”.

El planteamiento del traslado de instituciones como el Ministerio de Justicia a Sucre no está descartado, indicó, pero en su criterio no es de prioridad por la coyuntura social y política.

“No es una prioridad. Sabemos la realidad por la cual estamos atravesando. Tenemos que actuar con madurez, no queremos incurrir en errores anteriores a 2002 cuando se presentó un petitorio que no ha sido cumplido”, dijo.

Aclaró que los proyectos de envergadura “son propuestas, no demandas y no se está yendo a negociar nada”.

“Nosotros no estamos yendo a pedir ninguna compensación, estamos yendo a solicitar que con estos proyectos se pueda reactivar la economía dentro de lo que es Chuquisaca, pensando en el mañana”, dijo Cuéllar tras la reunión.

Del encuentro de este lunes participaron el alcalde Enrique Leaño, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Ricardo Zárate; el rector de la Universidad San Francisco Xavier, Walter Arízaga; la presidenta de la Federación de Empresarios Privados, María Teresa Dalenz, y delegados de la Central Obrera Departamental (COD), de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), de la Federación Universitaria Local (FUL) y de la Asociación de Gobiernos Municipales de Chuquisaca (Agamdech), al margen de algunos parlamentarios (la mayoría suplentes) y un solo concejal, Eduardo Lora (R2025), entre otros.

En representación del gobernador Damián Condori estuvieron los secretarios General de la Gobernación, Germán Yucra, y de Planificación, Juan Melendres.

UNIVERSIDAD Y EMPRESARIOS

El rector Arízaga precisó que en la reunión se planteó la ejecución de los proyectos de la hidroeléctrica El Carrizal, el Parque Tecnológico y la liberación impositiva para los inversores en el departamento. También se pide el retorno de la Escuela Aérea que estaba funcionando en el antiguo aeropuerto Juana Azurduy de Padilla (JAP). S propondrá la instalación de la sede de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el aeropuerto JAP.

“Hay que plantear cuatro o cinco proyectos y no un rosario de pedidos. Esperemos que estos proyectos sean presentados al Presidente no como una negociación, sino como una exigencia de inversión en el departamento”, puntualizó.

Dalenz, por su parte, manifestó que la ejecución de El Carrizal, el Parque Tecnológico y la Zona Franca pueden generar recursos y tecnología en el departamento. “Esperemos que estos proyectos se tomen en cuenta porque son contundentes. Hay otros (proyectos) que se tomaron en cuenta, pero estos se tienen que cumplir”, remarcó.

Luis Ayllón: Los prometieron tras censo 2012

El asambleísta departamental Luis Ayllón denunció que los proyectos que se pretenden reactivar fueron promesas por la pérdida del escaño luego del Censo 2012. “El Gobierno nuevamente quiere tomar el pelo a Chuquisaca priorizando las mismas propuestas incumplidas por supuesta compensación”, dijo.

Luego, enumeró esos proyectos:

1. Hidroeléctrica Carrizal: Ya estaba en la promesa del 2012 con un monto de $us 674 millones.

2. Conclusión Jaime Mendoza: Ya estaba en 2012 con un monto de $us 150 millones.

3. Diagonal Jaime Mendoza: Ya estaba con un monto $us 600 millones.

4. Parque Industrial: Ya estaba con un monto $us 40 millones.

5. Fábricas de carnes y embutidos.

Senador Santiago Ticona inicia huelga contra Ley de Escaños

El senador Santiago Ticona, representante de Chuquisaca por Comunidad Ciudadana (CC), inició este lunes una huelga de hambre en las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Su protesta se centra en el rechazo a la Ley de Escaños Parlamentarios, la cual calificó como “altamente peligrosa” y como un atentado directo contra la democracia y los intereses de su región.

“La aprobación de esta ley implica aceptar resultados del Censo que presentan contradicciones graves y que, además, perjudicarían a Chuquisaca en términos de representación parlamentaria y asignación presupuestaria”, denunció Ticona.

El legislador también solicitó una auditoría urgente a los resultados del Censo y pidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) implemente un padrón electoral confiable y mecanismos de conteo rápido de votos, recordando los cuestionamientos surgidos tras las elecciones de 2019. Asimismo, advirtió que la ley impediría la actualización de las circunscripciones uninominales, afectando la equidad del voto entre áreas urbanas y rurales. En su carta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, Ticona instó a explicar las observaciones al proyecto de ley e hizo un llamado a instituciones y plataformas civiles a unirse a su causa. «No se trata solo de un escaño menos, sino de defender los derechos y recursos de nuestro pueblo», enfatizó.

Vocales recuerdan que el tiempo se acaba

La Cámara de Senadores inició la semana con la tarea de sancionar el proyecto de ley de distribución de escaños entre departamentos con el tiempo en contra. La nueva norma debe entrar en vigor como máximo hasta este miércoles, de lo contrario no se aplicará la recomposición parlamentaria en las elecciones generales del 10 de agosto, advirtieron, por separado, los vocales electorales Tahuichi Tahuichi Quispe y Gustavo Ávila.

Presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Asamblea Legislativa en octubre de 2024, la propuesta incrementa una diputación a Santa Cruz y resta una a Chuquisaca, a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo del año pasado.

Luego de un prolongado debate, la norma fue aprobada recién el pasado viernes 10 de enero en Diputados y remitida al Senado.

¿CUÁNDO SESIONARÁN?

Si bien la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena adelantó a Unitel la posibilidad de que la Presidencia del Senado llame a sesión para este lunes o, como máximo, el martes, hasta la jornada de ayer no se había emitido ninguna convocatoria.

La legisladora abrió la posibilidad de que la norma sea tratada con dispensación de trámite para que no pase por una comisión y se vote de forma directa en el pleno del Senado. No obstante, no es el criterio unánime. El senador por Chuquisaca Santiago Ticona (CC) dijo que para el tratamiento del proyecto de ley se debe cumplir con el procedimiento regular, es decir, pasando por la comisión y luego por el plenario.