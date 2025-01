Senador en huelga de hambre rechaza la pérdida de un escaño en Chuquisaca por el Censo 2024

Sin embargo, afirma que existen otros temas que deben ser contemplados en el proyecto de ley para garantizar la transparencia de las elecciones nacionales.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) por Chuquisaca, Santiago Ticona, inició la pasada jornada una huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en rechazo a la Ley de Escaños Parlamentarios, porque tiene como base los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, los cuales -en su criterio- tienen varias observaciones; en consecuencia, rechazó la pérdida de un escaño para su departamento.

Ticona afirmó que hasta la fecha tampoco se actualizaron las delimitaciones de las circunscripciones uninominales, que deberían estar incorporadas en la norma, debido a que aún están vigentes aquellas que favorecieron al Movimiento al Socialismo (MAS). La ley de escaños se aprobó en la Cámara Baja y pasó al Senado, pero aún no fue tratada en esta instancia; el legislador exhortó a sus colegas a rechazar la redistribución, porque no tiene consistencia técnica.

“Nosotros rechazamos este proyecto de Ley porque es en base a un censo con muchas observaciones ya que el gobierno y el INE (Instituto Nacional de Estadística) no pudieron dar explicaciones; y no es solo la pérdida del escaño, también hay riesgos que afectan a la democracia misma, este proyecto porque no contempla lo que es la actualización de las circunscripciones uninominales, estas delimitaciones fueron trabajadas antes para favorecer al MAS y en estas elecciones iremos con las mismas”, alertó.

El asambleísta afirmó que, tal cual los diputados de ese departamento rechazaron la aprobación de la norma, los senadores procederán también en esa línea no solamente por la pérdida del curul en la Cámara Baja, sino porque el proyecto en cuestión no contempla otros temas fundamentales como el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), ni la actualización de la delimitación de las circunscripciones uninominales y menos el saneamiento del Padrón Electoral.

“Estamos siendo empujados por las supuestas fechas límites a que en el mes de agosto se cometa un fraude; en estas circunstancias, tal como está la ley, el pleno del Senado debería rechazar, porque se está poniendo en riesgo la democracia y la voluntad popular; hemos remitido una nota al presidente del Senado para que pueda convocar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que esclarezcan estas observaciones que tenemos”, subrayó.

Asimismo, pidió que se convoque a la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, para que explique porque en doce años no se trabajó el pacto fiscal, porque la Ley Marco de Autonomías señala expresamente que, una vez conocidos los resultados del censo, en un plazo de seis meses debe existir un proyecto para la redistribución de recursos de acuerdo con la nueva distribución demográfica en el territorio nacional.

El pacto fiscal está contemplado en la Ley Marco de Autonomías, mediante el cuál, a través de un proceso de concertación, se tratan los aspectos relacionados a la generación, distribución y destino de los recursos públicos en función a las características poblacionales del país. Existen varios aspectos fundamentales para el pacto fiscal, tales como: la consolidación del ajuste fiscal, el mejoramiento de la productividad de la gestión pública, una mayor transparencia a la acción fiscal, entre otros aspectos.

“Un proyecto que termine con este centralismo del manejo económico que tiene el gobierno, 85% maneja el gobierno central y apenas el 15% manejan los gobiernos subnacionales, hay temas pendientes que, lamentablemente por esa psicología de hacer ver que si no se aprueba esta ley no habrá elecciones; además de eso, tenemos que exigir que el señor Arce publique la Ley 075 y que Diputados de curso a la ley que aprobamos para que el Tribunal Constitucional funciones con los cuatro magistrados elegidos con el voto popular”, aseveró.

De esa manera, certificó que el otro gran peligro para la ejecución de las elecciones nacionales es la vigencia del mandato de los magistrados autoprorrogados, porque con estos existe la posibilidad de que exista nuevamente un fraude en caso de que no se toquen los requisitos mencionados para garantizar la transparencia. En consecuencia, aseguró que su protesta será masificada en los próximos días por otros parlamentarios e instituciones de Chuquisaca.