Estados Unidos emitió advertencia de viaje para estos dos destinos de Centroamerica

La reciente alerta del Departamento de Estado, argumenta riesgos asociados a crímenes en áreas específicas de estos países e insta a los viajeros a extremar cuidado en regiones específicas.

Por Rossana Marín

Fuente: Infobae

El Departamento de Estado de los Estados Unidos renovó su advertencia de viaje para Belice, manteniendo al país en el nivel dos de su sistema de clasificación, que recomienda a los viajeros “ejercer mayor precaución”. Según informó el portal Come Cruise With Me, esta actualización, publicada a finales de diciembre, subraya los riesgos asociados con los altos índices de criminalidad en ciertas áreas del país, especialmente en la zona sur de Ciudad de Belice.

