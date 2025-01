Estela Nava: «Los beneficiarios del alza de precios no son los productores, sino los intermediarios»

Nava sostuvo la importancia de aumentar la producción en sectores agrícolas, pecuarios e industriales, Bolivia podría tener mayor capacidad de exportación de manera formal, lo que permitiría evitar el contrabando, el cual constituye una exportación informal, no registrada y fuera del control del mercado.

eju.tv /La Hora Pico

Santa Cruz.- La vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Estela Nava, afirmó que los beneficiarios del aumento en los precios de productos básicos de la canasta familiar, como el arroz y el aceite, no son los productores agropecuarios, sino los intermediarios.

Nava explicó que el incremento en los precios no llega directamente al productor, quien, en circunstancias normales, no ve un aumento significativo en los valores de los productos que cultiva o cría. «El productor agropecuario jamás, a no ser que sea un tema catastrófico, ve incrementado el precio de su producto. Quienes se benefician de ese incremento son los intermediarios», señaló Nava en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano .

La economista explicó que la cadena de comercialización de los productos es compleja, y el productor no siempre es el que vende su mercancía directamente al consumidor final. «Hay una cadena desde la producción hasta la comercialización, y finalmente la venta al consumidor. El productor no está directamente vinculado a ese precio final», agregó.

En ese sentido, Nava cuestionó las medidas que se han implementado, como el control militar al contrabando, y sugirió enfocarse en incrementar la producción local.

Coincidió con las declaraciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y destacó la importancia de aprovechar la ventana de precios bajos para estimular el rendimiento en la producción nacional.

Es así que Nava sostuvo la importancia de aumentar la producción en sectores agrícolas, pecuarios e industriales, Bolivia podría tener mayor capacidad de exportación de manera formal, lo que permitiría evitar el contrabando, el cual constituye una exportación informal, no registrada y fuera del control del mercado.

Sostuvo que Bolivia cuenta con un gran potencial productivo, tanto en términos de superficie cultivable como en optimización de la producción ganadera. «Tenemos suficiente superficie para cultivar sin necesidad de ampliar la frontera agrícola, lo cual implicaría destruir los recursos naturales. Además, podemos optimizar el rendimiento en la ganadería, pero se enfrentan a barreras que no permiten ampliar su capacidad», afirmó Nava.

