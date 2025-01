Evistas de Tarija irán a reforzar la seguridad de Evo en el Trópico

Señalan que es un caso “armado” y que no existe víctima. Luego de haberse conminado al exmandatario a presentarse a la audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero en Tarija, los simpatizantes de Morales determinaron reforzar la seguridad en el Trópico de Cochabamba

Luego que la Fiscalía pusiera contra las cuerdas al exmandatario Evo Morales, por el proceso que se le sigue en Tarija por trata y tráfico de personas. Seguidores del líder cocalero determinaron redoblar la seguridad en el Trópico de Cochabamba, desde Tarija han asegurado que enviarán gente para “proteger” a Morales. Cabe recordar que tras las movilizaciones de noviembre hubo críticas desde las dirigencias del trópico hacia las de otros departamentos por no haberse movilizado, como fue el caso de Tarija.

El asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), José Yucra, afín al ala evista, indicó que cada departamento está enviando “gente joven” al Trópico de Cochabamba con el único objetivo de proteger al líder cocalero.

“No vamos a permitir que el gobierno de Luis Arce, traidor, corrupto y fascista, quiera meter a la cárcel a Evo Morales, así como ocurrió en otros países en donde se actuó bajo las órdenes de Estados Unidos, no vamos a permitir eso, porque este proceso no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

Yucra aseguró que este es un proceso armado en contra de Morales, con el único objetivo de meterlo a la cárcel o asesinar al exmandatario. Refirió que la artífice de este caso es la fiscal, Sandra Gutiérrez.

“Nosotros cuando preguntamos a través de los abogados de Evo Morales, es que si hay alguna víctima, no existe víctima, no hay denuncia de víctima. La Fiscalía dice que sigue de oficio, pero no debería ser este caso, sino de todos los problemas que han tenido las menores de edad como por ejemplo X. Antelo y G. Galarza (periodistas bolivianas) que tuvieron hijo a los 16 años y se debería castigar a esos hombres”, manifestó.

Yucra asegura que detrás de toda la persecución judicial que existe contra Morales, de trasfondo existe un acuerdo del gobierno de Arce con Estados Unidos, para que una vez concluya su mandato, pueda ser protegido en ese país como lo hicieron varios políticos bolivianos.

El audio de Cindy

Luego que en días pasados la presunta víctima de Morales, Cindy Sarahí V.P. haya hecho su aparición en una entrevista con DNews y confirmara que tuvo una hija con el exmandatario. Yucra dijo desconocer el contenido de esa entrevista.

“Desconozco este último, pero si conozco del primer y segundo audio, donde no se escucha decir el nombre de Evo Morales, en ninguno de los dos audios. Es más, en el segundo audio lo vincula al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo de que él tenía conocimiento de las salidas que ha hecho de Bolivia”, manifestó.

Aunque el exmandatario Morales es activo en la red social X, no se ha pronunciado al respecto de la entrevista que brindó Cindy.

Cabe mencionar que en la reciente entrevista, Cindy volvió a involucrar al ministro Del Castillo y también a la fiscal Gutiérrez de haber tenido conocimiento de la hija del exmandatario.

La joven aseguró que el 26 de agosto de 2019, Del Castillo, quien fungía como Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, fue personalmente a su casa para, presuntamente, amenazarle y decirle que tiene que salir del país y que él iba a “hacer cargo de todo”.

Luego, Gutiérrez, quien ese entonces era representante del Consejo de la Magistratura, “consiguió a la juez en Yacuiba quién otorgó los permisos de viaje para los tres menores de edad”, para ella, su hija y sus dos hermanos, hasta Buenos Aires.

Cindy asegura tener las pruebas como fotografías y charlas que tuvo con el actual Ministro de Gobierno sobre lo ocurrido en ese entonces.

En el caso de la Fiscal de Tarija dijo que sabía de la existencia de la hija que tenía a su corta edad y que incluso la llegó a conocer físicamente.

“La Fiscal departamental de Tarija, que por todos los medios de prensa sale a decir que yo soy la víctima, que se tiene que investigar, ella conocía a mi hija, la conoció cuando mi hija era más pequeña, la conoció físicamente”, dijo.

Sobre estas acusaciones, ni Gutiérrez ni Del Castillo se pronunciaron.

Evo a un paso de ser declarado en rebeldía

Para el 14 de enero a horas 9.30 ha sido fijada la audiencia de medidas cautelares en contra del expresidente Evo Morales, quien deberá presentarse en Tarija. La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, en días pasados confirmó que han solicitado detención preventiva del líder cocalero.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, ha advertido que en caso de no presentarse será declarado en rebeldía, lo que podría derivar en la emisión de nuevas órdenes de aprehensión y arraigo.