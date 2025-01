Evistas instalan vigilia en cercanías de la plaza Murillo, luego de arribar desde Patacamaya

Incluso anticipó que la población que marchó desde Patacamaya, no se cansará y que esta ocasión no será la “excepción”, por que lo no levantarán la medida.

Los afiliados al Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo instaló en las pasadas horas una vigilia indefinida en los alrededores de la plaza Murillo, en la sede de Gobierno, hasta que las autoridades los escuchen” y les reciban su pliego petitorio, afirmó este lunes por la tarde el dirigente de la Csutcb, Javier León. La medida se dispuso luego de arribar desde Patacamaya, en una marcha que inició el viernes 10 enero pasado.

“Todos saben que a este Gobierno no le interesa escuchar las demandas y necesidades del pueblo boliviano, por eso desde acá le decimos: Gobierno mentiroso, sinvergüenza, corrupto y que el pueblo boliviano no se va a cansar, todas las organizaciones sociales nos vamos a quedar acá en vigilia hasta el momento que se le pegue la gana de por lo menos recibir nuestro pliego petitorio”, manifestó el dirigente evista, desde la calle Mercado, a dos cuadras de la Casa Grande del Pueblo, donde se instaló la vigilia.

Incluso anticipó que la población que marchó desde Patacamaya, no se cansará y que esta ocasión no será la “excepción”, por lo que no levantarán la medida. Entre sus demandas están: exigir la regularización de los precios de la canasta familiar como la carne de pollo, arroz o el aceite; exigen la inmedidata solución a desabastecimiento del combustible; piden que el Gobierno garantice la libre disponibilidad del dólar; libertad para los detenidos en Cochabamba, entre otros.

Mencionó que la disposición se dio luego de que un grupo de marchistas intentó entregar su pliego petitorio en la Ventanilla Única del Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de que el Gobierno conozca sus demandas, pero nos los dejaron pasar, ya que los uniformados de la Policía Boliviana, obstruyeron su paso.

La marcha evista partió el viernes pasado del municipio de Patacamaya, en La Paz, y arribó pasado el mediodía de esta jornada, para hacer escuchar sus demandas, principalmente, las que, según indicaron, tiene que ver con el alza de los productos y alimentos de la canasta familiar.