Evo complica su status jurídico; Fiscal aguarda su aprehensión

El abogado del expresidente, Jorge Pérez, adelantó que apelará la decisión del juez y lo acusó de haberse parcializado en el caso. Morales fue declarado en rebeldía, hay orden de aprehensión y anotación de sus bienes

Después de cuatro horas de audiencia en contra el expresidente Evo Morales, y al no haber podido justificar su ausencia en este actuado procesal, el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija determinó declararlo en rebeldía, arraigo nacional, anotación preventiva de sus bienes y emitió el mandamiento de aprehensión. La defensa del líder cocalero anunció que apelará la decisión del juez y denunciaron que el juez actuó con parcialidad.

Morales está denunciado por el delito de trata y tráfico de personas, además de haber tenido una hija con una menor de edad cuando era presidente de Bolivia. Por este caso, también están siendo investigados los progenitores de la adolescente víctima de Evo, Idelsa Pozo, que también fue declarada en rebeldía el pasado martes y Emeterio Vargas padre de la víctima, que ya guarda detención preventiva en el penal de Morros Blancos desde octubre del año pasado.

Tal como lo anunciaron afines al bloque evista, el exmandatario no se presentó el viernes pasado, pero de igual forma se instaló la audiencia al promediar las 9.40 de la mañana del viernes. Inicialmente el abogado defensor de Morales presentó una recusación en contra del juez que lleva la causa, Nelson Rocabado, pero fue declarada in límine, por lo que la audiencia procedió.

Enfermedad El abogado Jorge Pérez señaló que el exmandatario registra un cuadro de infección bacteriológica “grave”.

Posterior a ello, se procedió a la valoración de los certificados médicos que había presentado la defensa de Morales en la audiencia del pasado martes, en donde advertían que el exmandatario no había acudido porque se encontraba delicado de salud, lo que motivó a que esta audiencia se reprograme para el viernes. Sin embargo, el juez consideró que no son argumentos jurídicos valederos para que la audiencia nuevamente sea suspendida.

La Fiscalía

La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, manifestó que van a solicitar al juez para que a través de secretaría, emita lo antes posible la resolución para dar cumplimiento con lo ordenado. Refirió que esto debería suceder hasta más tardar el día lunes.

Gutiérrez explicó que, con esto, ya se entró a la etapa preparatoria, y al haber un mandamiento emitido por el juez queda sin efecto el mandamiento que había emitido con anterioridad el Ministerio Público.

“Ya existe el mandamiento de aprehensión, ya se lo ha indicado, está con arraigo, está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca”, expuso.

Defensa de Evo

El exministro de Gobierno y actual abogado de Morales, Jorge Pérez, expresó su disconformidad por la decisión del juez Rocabado, y lo acusó de actuar de manera parcializada en este caso, sin respetar el derecho al debido proceso.

Pérez cuestionó que el juez no haya valorado los certificados médicos y haya emitido criterio realizando consultas a internet sobre las condiciones de una enfermedad. Enfatizó que el exmandatario registra un cuadro de infección bacteriológica “grave”.

El defensor de Morales aseveró que su defendido está siendo doblemente procesado por el mismo delito.

Pérez dijo que ha invitado al juez Rocabado y una comisión de fiscales a que vayan y lleven los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y realicen las valoraciones de salud al expresidente Morales.

“El señor Evo Morales es inocente, es perseguido político, esto es ilegal. Nosotros vamos a presentar la acción de libertad correspondiente”, mencionó.

Evistas defienden a su líder

El asambleísta departamental por el MAS, afín al bloque evista, José Yucra, lamentó que el juez se haya parcializado en el proceso que se le sigue al expresidente Morales y no haya valorado la documentación presentada, alegando que no respetaron los plazos de entrega. También cuestionó que no se consideren los incidentes presentado por la defensa.

Yucra aseguró que este proceso va a caer, esto debido a que todavía no han valorado el memorial presentado por Cindy Saraí V.P., presentado el pasado jueves, en el que aparentemente aclara que no fue víctima de estupro, que no fue víctima de trata de personas, además de haber presentado un certificado de nacimiento en el que su hija no lleva el apellido del exmandatario.

El legislador afirmó que las bases leales del MAS, ya se han organizado e incluso están haciendo vigilia en el trópico para que no se pueda aprehender al líder cocalero. Adelantó que en los siguientes días se pronunciarán todas las organizaciones sociales al respecto.

Reacción de Evo Morales

Al expresidente no le gustó el resultado de la audiencia y se despachó en redes sociales declarándose perseguido por la justicia al servicio de Luis Arce y David Choquehuanca.