Evo Morales: “En este momento da miedo ser candidato a presidente”

El exmandatario indicó que para llevar adelante un cambio profundo en la economía se requiere capital político para tomar una decisión.

Por Pablo Peralta Miranda

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales sostuvo este domingo que en este momento da miedo ser candidato debido a la situación económica en la que se encuentra Bolivia. El exmandatario se refirió al tema cuando comentó la reciente calificación que dio a Bolivia Fitch Ratings, de CCC-, sobre la cual dijo “es la última calificación”.

“No quiero desmoralizar, pero quiero decir: en este momento da miedo ser candidato a presidente, han destrozado Bolivia”, aseguró Morales, durante su programa de radio en Kawsachun Coca. Luego comentó la reciente calificación que dio Fitch al país y la comparó la que Bolivia recibió cuando en el poder estaban los llamados gobiernos neoliberales.

“Si en tiempos neoliberales estaban en B-, nos dejaron eso, (en nuestro Gobierno) subimos a B, subimos a B-, subimos BB-, a BB, bajamos un poco a BB- y después ahora (en el gobierno de Luis Arce) a CCC, CCC-, es la última calificación. Fatal, no hay más y si no hay un cambio estructural a la situación económica, esto no tiene salida. Va a ser peor todavía”, expresó.

Morales indicó que para llevar adelante un cambio profundo en la economía se requiere capital político, para teniendo aquello se pueda tomar una decisión política, la cual desde su punto de vista debe estar acompañada de programas productivos y sociales.

“A qué nos está llevando el Gobierno. Claro, yo entiendo, para hacer un cambio profundo, para evitar déficit fiscal, para que no falte combustible, uno necesita capital político, teniendo capital político, la decisión política, y cualquier cambio que se haga, que el costo político no sea mucho, hay que acompañar con programas productivos y con programas sociales”, indicó.

Este fin de semana, tras que la Fitch Ratings calificara a Bolivia de CCC-, el Gobierno salió a la palestra e indicó que no acepta esa calificación. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, remarcó que la economía nacional pasa por un problema de liquidez y no de insolvencia.

