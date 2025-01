Ex canciller de Tabaré Vázquez pide un «fuerte retiro de los apoyos diplomáticos» a Venezuela

Rodolfo Nin Novoa, ministro del último período de la izquierda en Uruguay, llamó a los países a tomar “acciones diplomáticas” que le muestren a Maduro la “soledad” en la que está

Cuatro años después de dejar el cargo de canciller, Rodolfo Nin Novoa –el último ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay– definió a Venezuela como “un gobierno autoritario, que restringe los derechos humanos”. Mientras ejercía el cargo, el ex diplomático creía que como representante de un Estado no le correspondía ponerle “nota a los países”, pero ahora es públicamente un crítico del régimen de Nicolás Maduro.

Nin Novoa fue uno de los 28 cancilleres latinoamericanos que manifestaron el rechazo a la investidura “unilateral y arbitraria” de Maduro del viernes 10. En el texto recordaron que el jefe del régimen no presentó “los resultados desglosados por mesa, ni publicó las actas electorales para que fuesen sometidas a un escrutinio independiente, con presencia internacional”. En la declaración, también pidieron “respeto por los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incluyendo el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sin represalias”.

Nin Novoa fue un dirigente cercano a Vázquez, el ex presidente uruguayo fallecido en 2020. Además de ser el canciller en su último período, fue el vicepresidente durante su primera gestión (2005-2010).

Nin Novoa declaró al medio uruguayo La Diaria aseguró que en Venezuela se vive un momento “muy confuso” como consecuencia del flujo informativo “muy manipulado”, consideró. “A nosotros nos preocupa mucho, por supuesto, que el resultado de las elecciones se haya tergiversado. (Se) tendría que haber mostrado los resultados, y nadie los mostró”, dijo.

“Hay mucha confusión, mucho caos; lo único que uno desea y aspira es que no haya enfrentamientos que lleguen a un derramamiento de sangre y represiones feroces, o enfrentamientos feroces”, agregó el ex canciller uruguayo.

Nin Nova recordó que durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay –una coalición de izquierda que por momentos fue cercana al chavismo– se mantuvo una posición de “defensores acérrimos del entendimiento, de la conversación y del diálogo”. Sin embargo, reconoció que de esa manera “no se logró nada” con respecto a Venezuela.

“Una de las maneras de que Maduro entre en razón para hacer un gran diálogo nacional tendría que ser un fuerte retiro de los apoyos diplomáticos”, opinó el ex ministro uruguayo. Esto significa que los países le quiten el respaldo cerrando sus embajadas y diciéndole a los embajadores venezolanos que se retiren del país. “Por supuesto que con esto no abogamos por una intervención armada, ni por la violencia, ni por nada de eso; pero acciones diplomáticas, de retiro de embajadores, sería una cosa que podría mostrarle a Maduro la soledad internacional en la que se encuentra”, expresó al diario uruguayo.

Nin Novoa pertenece al Frente Amplio, que después de las elecciones del 28 de julio pidió a Maduro que presente las actas. La fuerza política tampoco ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. El ex canciller definió esa postura como “cautelosa” y señaló que implica “no tirarse al agua sin saber qué es lo que hay debajo”.

En el Frente Amplio la postura sobre Venezuela es un tema incómodo, ya que algunos sectores radicales dentro de la izquierda han defendido al régimen de Maduro. Sin embargo, más allá de alguna presencia particular, ni la fuerza política ni el PIT-CNT, la central de trabajadores del país, asistió a la jura ilegítima de Maduro.

El senador y ex ministro de Economía, Mario Bergara, es otro de los frenteamplistas que se ha mostrado públicamente en contra del régimen. Días atrás, entrevistado en el programa Desayunos Informales de Canal 12, Bergara aseguró que el Frente Amplio no debe “avalar la asunción de Maduro”. Además, comentó que aspira a que Maduro no asista a la asunción de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay, el próximo 1º de marzo.