Exdiputado Cardozo sugiere a Andrónico esperar próximas elecciones: «el MAS está achicharrado por culpa de Evo y Arce»

eju.tv / Video: Gigavisión

El exdiputado tarijeño William Cardozo sugirió a Andrónico Rodríguez, actualmente presidente de la Cámara de Senadores, no lanzarse como candidato presidencial, con miras a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto próximo, y que espere hasta el 2030. En ese sentido, le dijo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está “achicharrado” por culpa de Evo Morales y Luis Arce, por lo tanto, no tendrá opción de ganar.

“El consejo a Andrónico, más allá de ser opositor, es que no se presente en estas elecciones, porque el MAS no tiene ninguna chance de ganar la elección ni con él ni con Lázaro, que ya está muerto. No van a poder ganar las elecciones porque en ninguna de las encuestas, ni sumándose, ganan”, consideró Cardozo, consultado sobre el tema.

En ese sentido, manifestó que el instrumento político está “achicharrado”. “En ese marco, le digo, porque definitivamente el MAS, porque toda la estructura y las organizaciones sociales, a nivel nacional le hemos puesto un apodo en el sur del país, son la iglesia abandonada, ya no tienen cura. Por lo tanto, Andrónico si quiere tener posibilidades, es en las próximas elecciones (2030)”.

Para Cardozo, Evo Morales, Luis Arce y los que administraron el MAS y el poder en Bolivia, son los que «liquidaron» ese proceso de cambio y sus alternativas, por lo tanto, el MAS no tiene ninguna opción.

Rodríguez es militante del ala evista del MAS y titular de la Cámara de Senadores, pero no fue tomado en cuenta como candidato presidencial por ese partido, ya que Evo Morales insiste en ir a los comicios, aunque está inhabilitado. Por ello, desde el ala arcista y otras organizaciones sociales lo ven como factor de unidad en el instrumento político, con miras a las elecciones generales de este año.