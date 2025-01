Exministro de Salud afirma que el certificado médico de Evo Morales es una ‘burla’ a la justicia

Aníbal Cruz cuestiona que al día siguiente de suspendida la audiencia, el exmandatario, que supuestamente tenía una bronconeumonía, aparece bailando en unos videos en redes sociales.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exministro de Salud, Aníbal Cruz, calificó de una ‘burla’ a la justicia el certificado médico presentado por el abogado de Evo Morales ante el juez de Tarija el pasado martes, en el marco del caso que sigue el Ministerio Público de ese departamento al expresidente, debido a una acusación en su contra por el delito de trata y tráfico con agravante, cuya supuesta víctima es una mujer que era menor de edad cuando habría ocurrido el hecho en 2016.

Aníbal Cruz, médico de profesión y actual secretario de Salud de la alcaldía de Cochabamba, analizó el certificado médico extendido a Evo Morales y encontró varias irregularidades, una de ellas apunta a que el documento no es emitido por un médico forense y que contiene varias incongruencias entre el diagnóstico y el tratamiento ordenado por la profesional Zulma Guizada Cruz, quien lo suscribe. Ante ello, aseguró que no tiene ‘valor legal, ni clínico”, por tanto, correspondía que el juez rechace el impedimento y ordene la aprehensión del exmandatario.

“Esta es una burla a la que siempre nos ha acostumbrado Evo Morales, por eso dice hago lo que quiero y mis abogados para eso han estudiado y le metemos nomás; primero, la que emite el certificado no es una médico forense, es una médico de Shinahota; el Ministerio (de Salud) tiene un certificado médico único y gratuito, este papel en el que da la supuesta doctora es un certificado médico del municipio de Shinahota, para comenzar, no tiene ningún valor legal”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el diagnóstico porque en la valoración contemplada en el documento, la profesional se refiere a que el paciente (Evo Morales) tiene labios rosados, es decir, no tiene cianosis, ni dificultas respiratoria, síntomas propios de la bronconeumonía; asimismo, la concentración de oxígeno (PO2) es de 92, una saturación por demás normal; además, para certificar que el paciente padece ese mal se le debe tomar una radiografía, para poder precisar el diagnóstico correspondiente.

“Clínicamente describe algunos aspectos como los estertores crepitantes, pero no hay una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico correspondiente a una bronconeumonía; habla de una anemia leve y labios rosados, yo no sé si la doctora sabe lo que es una anemia grave y que también esto se diagnostica por laboratorio; por eso es que este certificado no tiene ningún tipo de valor legal ni clínico; el fiscal o jueces no podían haber admitido este certificado como un justificativo para suspender la audiencia”, subrayó.

Además, que el curso correcto para el impedimento es que, una vez recabado el certificado, Evo Morales tenía que acudir al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que los galenos de esa institución corroboren el diagnóstico de la médico de Shinahota; por tanto, reiteró el cuestionamiento a las autoridades judiciales de Tarija al haber dado por válido el documento presentado por la defensa legal del exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), porque, además, al día siguiente de la determinación del tribunal, el ‘hombre que tiene la dificultad respiratoria’ publica unos videos, en una clara muestra que se burla de la justicia.

Morales, quien no acudió a su audiencia cautelar el pasado martes por supuestamente padecer ese cuadro de infección respiratoria aguda, apareció en dos videos de TikTok con los generadores de contenidos en red, el boliviano Gustavo Grimaldi y el argentino Rodrigo Fronzo, en el que se lo ve bailar sin problemas y hacer fonomímica. Una de las publicaciones alcanzó más de 233.000 en pocas horas y la otra, 235.000 vistas. Ambos generaron controversia en las redes sociales.

“Le da dextrometorfano, que se utiliza para la gripe, es un antitusígeno; le da Ibuprofeno, un antiinflamatorio y le pone un suerito con vitamina, yo creo que el suerito era para hidratarle de alguna borrachera, pero ese no es el tratamiento para una neumonía. Y le da una invalidez de cinco días de un paciente grave que al día siguiente está bailando y un día antes estaba marchando”, cuestionó al respecto Cruz, para después pedir que no se den paso a las ‘chicanas’ jurídicas de Morales, quien se hace la burla del pueblo boliviano.