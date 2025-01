Expareja del concejal Negrette señala que su denuncia por violencia no avanza

La víctima señaló que trabaja hace cinco años en la Alcaldía y en esta ocasión su contrato no fue renovado, por lo que decidió denunciar ante los medios la situación.

“Trabajo cinco años en la Alcaldía, él no me metió a la Alcaldía, él no me dio el trabajo, y hasta ahora no sé porqué no fui recontratada”, añadió la denunciante.