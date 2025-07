¿A Dunnde irán a parar los votos de Dunn?

Una vez conocido el caso de que Jaime Dunn está inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar como candidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP) para las elecciones generales de agosto próximo, surge la pregunta a manera de mofa, pero a la vez en serio: ¿a Dunnde irá a parar los votos de Dunn?

Se barajan varias posibilidades. Una primera es que vayan en una gran mayoría hacia Tuto Quiroga de Alianza Libre, más que todo por afinidad ideológica en lo liberal y ser centro derechista. Tanto Dunn como Tuto Quiroga llevan ideas cercanas especialmente en cómo solucionar la grave crisis económica que atraviesa el país.

Una segunda es que otra parte del electorado de Dunn vaya apoyar a Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad porque ambos también comulgan en medidas para solucionar el mal momento que vivimos en lo económico. Un ejemplo de ello es achicar lo más que se pueda el Estado o fomentar la inversión privada.

Una tercera es que tal vez una mínima parte vaya apoyar a Andrónico Rodríguez de la Alianza Popular a pesar que en lo ideológico y político no tienen nada en común. Lo lógico sería que los seguidores de Dunn no apoyen al bloque popular porque entrarían en una franca contradicción en lo ideológico político.

Lo más grave ahora de Dunn es que deja a su militancia en el abandono, dejando a su libre voluntad de votar por quien quieran en agosto siguiente. Sí se cree “líder”, él debería marcar línea para que ese voto de su militancia no se disperse y apoye al candidato opositor con más ventaja que del resto. No hacer eso, daría la impresión que fue un precandidato funcional al masismo, instrumento político del que tanto protestó en sus intervenciones públicas.

¿Entonces de qué línea ideológica habló Jaime Dunn?, ¿”Liberal” en favor del masismo? No se lo entiende cuándo dice a sus militantes o seguidores que voten por quién quieran en las elecciones generales próximas. Palabras que suenan a un gran vacío político y que de manera indirecta o directa favorecerá a lo nacional popular. Al parecer el economista no está leyendo bien la realidad política actual y con ese no me importismo sobre el voto que acaparó en las últimas semanas, no lo está cuidando.

Lo mínimo que debería hacer es proponer una alianza con uno de los dos candidatos opositores con más respaldo hasta ahora. No marcó una posición ni alianza clara en lo político. Solo demostró que su único interés fue lanzar su candidatura individual que vaya a crear solo ese caudillismo tan repugnante y rechazado por la población. Jaime Dunn con esa actitud está demostrando una indiferencia total para con el destino del país.

Jaime Dunn al demostrar tanta indiferencia por el voto de sus seguidores, lo único que está haciendo es partir el voto en contra del candidato opositor con más apoyo. Y está repitiendo lo mismo que hizo Luis Fernando Camacho en las elecciones generales de 2020 al restarle votos a Carlos Mesa, quien en ese entonces contaba con el apoyo mayoritario opositor para ganarle al MAS.

Los candidatos opositores hasta ahora no terminan de entender que, para ganar en las elecciones generales de agosto, necesitan UNIDAD, y solo uno de los dos que encabezan por ahora la intención de voto como son Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, deben lograr concentrar el voto unitario nacional, caso contrario, el masista de Andrónico Rodríguez podría tener todas las posibilidades de ganar con el mayoritario voto neopopulista.

Y si Jaime Dunn se considera un verdadero opositor al neopopulismo masismo, debería ser el primero en unificar ese voto que lo estaba apoyando hasta hace poco para que vaya a parar al candidato opositor con más respaldo y así haya un verdadero cambio al proceso de cambio introducido por el MAS hace casi veinte años, dejándonos mal parados en lo económico principalmente, político y social en la actualidad.