Exportación de minerales alcanza el mayor pico del 2024 con $us 409 millones

Silvia Sanchez

Según el reporte del Boletín Sectorial de Minería del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la exportación de minerales alcanzó $us 409 millones durante el mes de octubre, la mayor cifra del pasado año 2024.

“En octubre de 2024, el valor de las exportaciones de los principales minerales alcanzó los $us 409 millones, registrando un incremento respecto al mes anterior. Este resultado se debe al aumento en las ventas externas de zinc, 37,0%; plata, 2,0%; estaño, 2,5% y oro 1,1%. En contraste, el valor exportado de plomo disminuyó un 17,0%”, indica el informe.

De acuerdo al balance total en cuanto a las ventas, $us 150 millones corresponden a la exportación de zinc; $us 128 millones a plata; $us 61 millones al oro; $us 52 millones al estaño y $us 17 millones al plomo.

En enero de 2024 la exportación de minerales alcanzó los $us 266 millones, en marzo llegaron a $us 310 millones y en mayo a $us 391 millones, aunque posteriormente se registró una baja los siguientes meses de junio con $us 379 millones y en septiembre con $us 367 millones.

Por otra parte, la cotización del oro se incrementó de $us 2.571 a $us 2.690 por onza troy durante los meses de septiembre y octubre del 2024, igual similar, la plata aumentó de $us 30 a $us 32 por onza troy durante los mismos meses.