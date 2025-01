Expropietario de Aerosur advierte que BoA va camino a la desaparición si no se hace una reingeniería total

Humberto Roca recuerda que la aerolínea fue un proyecto político gestado por el expresidente Álvaro García Linera.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expropietario de la desaparecida línea aérea ‘Aerosur’, Humberto Roca, afirmó que la estatal Boliviana de Aviación (BoA) correrá el mismo destino si el gobierno no determina una reingeniería total para la solución de los problemas económicos y operativos que enfrenta; caso contrario, estará con los días contados al igual que varios de los emprendimientos del Movimiento al Socialismo (MAS), que son deficitarios y suponen una excesiva carga económica al Estado boliviano.

El empresario boliviano radicado en Estados Unidos subrayó que la crisis económica que atraviesa el país afecta a todos esos emprendimientos estatales que no tienen visión empresarial y que solo generaron pérdidas al erario nacional; en ese sentido, considera que se deben establecer nuevas políticas de administración diametralmente opuestas a las que desarrolla la actual gerencia a la cabeza de Ronald Casso, si es que se pretende revertir la situación crítica que atraviesa la aerolínea estatal.

El empresario recordó que BoA fue subsidiada desde su creación, en la etapa de expansión, para su funcionamiento y también cuando empezó a arrojar pérdidas; sin embargo, en la actualidad, el Estado atraviesa una grave crisis financiera que le impide continuar con el auxilio de esta empresa, fruto de ello son las demoras que presentó en inicio y, posteriormente, los incidentes técnicos que se presentaron en sus aeronaves, el más grave ocurrido el pasado lunes en Cochabamba con la explosión de la turbina de una de ellas.

Foto: captura pantalla

“Esta es la consecuencia de la creación de empresas estatales sin una proyección empresarial, durante toda la historia de BoA ha sido subsidiada por el Estado, que le ha dado dinero para que se haga, para la época de expansión, para cubrir su pérdida, siempre le ha dado dinero para que funcione; ahora, que no hay dinero en el Estado se presentan los problemas para las empresas que no tienen visión empresarial y atraviesan un momento de iliquidez producto de malas decisiones que no son empresariales, sino son decisiones políticas”, subrayó.

En consecuencia, señaló que el gerente de la BoA si bien es piloto, no es una persona formada en la administración aeronáutica, que son dos escenarios completamente diferentes; entonces se formó en la aerolínea creada en el gobierno de Evo Morales, pero, cuando “usted no sabe exactamente, ni le duele el dinero que gasta, no aprende”, por ello, las malas determinaciones, algunas de las cuales, como el alquiler de las aeronaves, en su criterio, probablemente ni fueron tomadas por el mandamás de esa empresa.

Foto: captura pantalla

“La aviación es muy sensible, el avión que usted utiliza le va a decir si va atener suceso o no y utilizar un avión para un objetivo que no es para el que fue diseñado, va a perder dinero” afirmó para luego ejemplificar que en el caso de los vuelos a Madrid, BoA utilizaba una aeronave Boeing el 767, diseñada para un vuelo de seis a siete horas cuando el periplo hasta la capital española demanda once horas; vale decir, se cargaba más gasolina y se reducía la cantidad de pasajeros y carga, una afectación directa en la relación costo – beneficio.

“A un avión usted le echa gasolina o pasajeros y carga, cuando a ese avión lo hacían volar once horas le echaban más gasolina y entraban menos pasajeros, menos carga, menos maletas, la gasolina no paga por estar en el avión, la pagan, el pasajero es el que paga; entonces, cuando disminuye los pasajeros recibe menos dinero y ese avión ya no vende; entonces, el problema de BoA es que no tiene una visión empresarial, no tiene un dueño que quiera que funcione mejor”, estimó.