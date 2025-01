Fallo sobre el pasaje ordena al alcalde hacer bien su trabajo y si presenta el mismo estudio que rechazó el Concejo sería un desacato, dice analista

El anterior estudio no cumplía aspectos técnicos y por ello lo rechazó el Concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra, dijo el analista Rolando Schrupp al referirse al fallo que trata el pasaje del transporte público urbano

Fuente: Unitel

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció que enviará al Concejo la metodología y el trabajo con el que el Ejecutivo determinó que el pasaje para mayores en micros debe oscilar entre los Bs 2,17 y Bs 2,37; esto para dar cumplimiento con lo ordenado por la Sala Constitucional Tercera que, de acuerdo a documentación a la que accedió UNITEL, señala: “si es que van a obrar de manera positiva deberá ser con el debido sustento técnico y legal”.

[/ Foto: UNITEL] / El analista Rolando Schrupp visitó los estudios de La Revista

Para el analista Rolando Schrupp lo que la Justicia hace es ordenarle al alcalde Jhonny Fernández “hacer bien su trabajo” y respalda la posición del Concejo “cuando le devuelve el informe y le dice que no está justificado, pero ya con otro nivel, el de una sentencia, ya no son sugerencias”.

“El fallo, con mucha elegancia, lo manda a hacer su trabajo al alcalde. Le dice los transportistas, tienen razón de poder solicitar un reajuste o una subida de precio. Y usted, si lo va a subir, necesita hacer un estudio serio con una metodología precisa y seguir el marco legal municipal”, dijo Schrupp.

Sin embargo, remarca que esta no es una victoria para los transportistas al señalar de forma coloquial que, con esto, “se han dado un tiro en el pie” pues ahora deberán esperar a que desde el Ejecutivo se trabaje de manera seria porque ahora el alcalde Fernández está “obligado a cumplir” y no a interpretar.

“Para hacer un estudio de esta naturaleza se requieren meses de información, matrices de origen-destino y una metodología que en el municipio ni siquiera está clara”, remarcó.

Schrupp considera que el alcalde no debería volver a presentar el mismo informe de costos que antes ya fue rechazado por el Concejo, “que le dijo que el estudio era deficiente”, y que si lo hace es porque “evidentemente no ha leído el fallo” porque “si lo hubieran leído, le daría vergüenza” porque “lo que se le ordenó judicialmente, es hacer su trabajo técnicamente, o sea, tendría que hacer un nuevo estudio de costos”.

“Yo no me animaría si fuera el alcalde a presentar algo en contra de un fallo judicial, sin cumplir una orden judicial, que es clara. Preséntelo con los respaldos técnicos. Quiere decir que antes no lo hizo, no quiere que vuelva a presentar lo mismo, eso sería faltar el respeto a la autoridad judicial y eso sería un desacato”, enfatizó.

De acuerdo al vocero de la Alcaldía municipal, Bernardo Montenegro, la comuna cumplirá lo determinado por la Justicia y se dará cumplimiento a lo que sea el fallo judicial, “pero por sobre todo precautelando el bien mayor de la población”.

Mientras que el Concejo, a través de un comunicado, señaló que “la Sala Constitucional Tercera (…) definió irregularmente que el Órgano Ejecutivo haga de juez y parte, y tome decisión sobre las tarifas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.