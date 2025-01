FAM reporta que alcaldías no cuentan con recursos suficientes para afrontar desastres por inundaciones

Hasta la semana pasada, el viceministerio de Defensa Civil informó que las lluvias dejaron 16 muertos y más de 16 mil familias damnificadas.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Flavio Merlo, reportó que la mayoría de los municipios del no cuentan con recursos económicos suficientes para enfrentar desastres por inundaciones debido a que el año no recibieron ingresos adicionales por lo que ahora se realizarán gestiones ante el ministerio de Economía.

“El año pasado no hemos tenido ingresos adicionales, no hemos tenido economía adicional. Normalmente llegan los adicionales y solíamos tener un colchoncito para generar apoyos a las comunidades en caso de inundaciones, sequías y otros temas. El año pasado no hemos tenido y sinceramente estamos flacos en ese sentido y tenemos que tener una reunión con el viceministerio de Defensa Civil para que podamos trabajar de manera coordinada, éstos últimos días ha llovido tremendamente, varios gobiernos municipales están inundados”, refirió Merlo en declaraciones registradas por la red Gigavisión.

El directivo anunció una reunión con el ministerio de Economía y otras instituciones del Estado para buscar recursos adicionales para afrontar las lluvias que han dejado pérdidas en varios municipios de Bolivia.

Una de las regiones golpeadas en los últimos días fue Quime (La Paz) donde se han reportado al menos 500 familias damnificadas como consecuencia de una riada que se llevó al menos 30 viviendas y sepultó a muchas de ellas.

El país afronta una época lluviosa con afectaciones fundamentalmente a poblaciones urbanas como en el norte del departamento de La Paz o regiones como Tupiza en Potosí.

Hasta la semana pasada, el viceministerio de Defensa Civil reportó 16 muertos por las lluvias y más de 16 mil familias damnificadas.