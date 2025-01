Fiscal de Tarija revela que se investiga el intento de secuestro a la víctima y su hija

La fiscal, Sandra Gutiérrez, dejó en claro que la investigación en curso desvirtúa la denuncia de persecución de la víctima de la trata de personas agravada

Ariel Melgar Cabrera

Fuente: El Deber

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reveló que paralelamente al caso de trata de personas agravada, donde está imputado Evo Morales, se abrió otra investigación sobre el intento de secuestro que sufrió la víctima y su hija pequeña el 2 de octubre de 2024.

Gutiérrez se refirió al tema ante la petición que hizo la presunta víctima, a través de un video y una denuncia remitida a la Fiscalía General del Estado, para que se lo incluya en este proceso a ella junto al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

«Nos preocupa dónde están, tanto la víctima como la menor, siempre lo he dicho que el 2 de octubre para mi es una fecha importante no solo porque me sacaron a mí y a los dos colegas, sino cuando en esa fecha vuelvo y me entero que hubo un supuesto secuestro a una persona que fue a recoger a su pequeña niña de un colegio. Yo desconocía ese caso y empiezo a preguntar en Yacuiba, un lugar lamentablemente con muchos hechos de delincuencia como robos a mano armada», declaró a EL DEBER.

La fiscal dejó en claro que la investigación en curso desvirtúa la denuncia de persecución de la víctima de la trata de personas agravada.

Agregó que esto es parte de una maniobra jurídica para evitar la audiencia cautelar del martes y apartarla de las indagaciones de este caso que se realizan «totalmente transparente y objetiva» por el Ministerio Público.

Asimismo, se comprometió a dar las garantías necesarias a C.S.V. para apersonarse al Ministerio Público en Tarija, a fin de prestar su declaración dentro del caso de trata de personas agravada en la que está involucrado Evo Morales, su madre y padre que está con detención preventiva en el penal de Morros Blancos.

