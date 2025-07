Franklin Pareja advierte que el evismo opera al margen de la ley y critica pasividad del Ministerio Público

Según el analista, Morales aún conserva capacidad de sabotaje en regiones específicas del país, gracias a una “masa crítica de fanáticos y socios que actúan junto a él.

Hans Franco

Fuente: Red Uno

El analista político Franklin Pareja lanzó una dura crítica al comportamiento del expresidente Evo Morales y Ruth Nina, por el accionar permisivo de las instituciones del Estado, particularmente del Ministerio Público, frente a hechos que, según él, configuran una grave amenaza para el orden democrático y el proceso electoral en curso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A propósito de la negativa de Morales a presentarse a declarar ante instancias judiciales y de las recientes amenazas vertidas por la dirigente Ruth Nina, Pareja advirtió que se está gestando un “enclave territorial liberado del Estado, liberado de ley, donde se actúa al margen de la legalidad”.

“Esta provocación al Estado, el desacato de Morales de no presentarse a declarar, configuran una situación alarmante que debería activar con urgencia a las instituciones”, señaló el analista. En ese marco, lamentó que declaraciones como las de Ruth Nina, quien sugirió una convulsión si Evo Morales no es habilitado, no hayan sido respondidas de inmediato por el Tribunal Supremo Electoral ni por el Ministerio Público.

Pareja criticó duramente la inacción institucional ante lo que considera delitos en curso. “Aquí siempre llama la atención la lenidad, la lentitud del Ministerio Público, la ausencia de energía ante la comisión de delitos que amenazan a todo el país”, sostuvo.

Según el analista, Morales aún conserva capacidad de sabotaje en regiones específicas del país, gracias a una “masa crítica de fanáticos y socios que actúan junto a él, especialmente en el Trópico de Cochabamba”, lo que le permitiría mantener influencia política incluso fuera de la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS).

Pareja también se refirió a la participación de otras figuras de izquierda en las próximas elecciones, como Eva Copa y Andrónico Rodríguez. “La izquierda está participando de las elecciones con Eva Copa, su heredero natural Andrónico, y por tanto Evo se cree el alfa y el omega, que sin él no hay representación popular”, cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado a la fiscalía general del Estado a pronunciarse y actuar con la responsabilidad que exige el momento político. “Para eso está la Fiscalía, que nunca se pronuncia ante las amenazas que promueven Evo y sus seguidores. Ya no puede haber más silencio cómplice”, sentenció.