Fundador del MAS exige encarcelar a Evo Morales por denuncias de violación

Fuente: erbol.com.bo

El exlíder campesino y uno de los fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS), Román Loayza demandó públicamente que Evo Morales sea encarcelado por las denuncias de violación y trata de personas que pesan en su contra. La declaración surge tras la activación de una citación judicial emitida por la Fiscalía de Tarija, en el marco de las investigaciones contra el exmandatario.

Loayza cuestionó la falta de acciones concretas contra Morales, indicando que el gobierno estaría evitando actuar por miedo. “Ya debería estar en la cárcel. Yo, en el aniversario del MAS, señalé con mi poncho verde y pregunté: ‘¿Por qué no meten a la cárcel a Evo Morales Ayma?’ Lo hice sin saber de las investigaciones, pero ahora, con la evidencia, no pueden seguir ignorándolo”, expresó.

El exdirigente campesino afirmó que las autoridades tienen la responsabilidad de tomar medidas inmediatas tras la audiencia cautelar programada para el próximo 14 de enero en la ciudad de Tarija.

“Si no lo detienen después de eso, será una muestra de que tienen miedo o que están encubriendo. Evo tiene que ir a la cárcel y pagar por todo el daño que ha hecho. No puede ser que un violador de menores, y no solo de menores, siga libre. Lo conozco bien, porque he vivido y trabajado junto a él durante seis años”, aseguró según un despacho del periodista Iván Ramos desde Sucre

Loayza señaló su indignación al enterarse de las denuncias sexuales contra Morales, indicando que inicialmente desconocía los casos de violación de menores. “Antes, nadie hablaba. Ahora, yo enfrento esta realidad porque no puedo callar más”, concluyó.

La Fiscalía continúa investigando el caso mientras crecen las exigencias públicas para que el proceso avance con celeridad.