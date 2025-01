Gobierno afirma que el pacto social es una convocatoria abierta y enfatiza que Bolivia no tiene decrecimiento

Ante la consulta sobre si ya hubo respuesta de algunos sectores, la viceministra Alcón respondió que es una convocatoria abierta para todos y sin distinción de colores políticos, para el cual necesitan darle esa respuesta, tranquilidad y estabilidad, tomando en cuenta que es un “año complicado”.

eju.tv / Video: BTV

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este lunes que el pacto social al que hizo referencia el presidente Luis Arce, es para darle unidad al país y “dejar de lado” los colores políticos e intereses partidarios, para ello se hizo una convocatoria abierta para todos los sectores sociales y la población en general, con miras al Bicentenario, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Asimismo, sobre las críticas a la economía boliviana, aseguró que el país «no tiene decrecimiento».

«El presidente habló de un pacto social y este pacto social es para darle unidad al paìs y dejar de lado los colores políticos e intereses partidarios y comenzar a trabajar por la unidad de los bolivianos y este es nuestro Bicentenario, se tiene que buscar la paz social, ya no queremos perjuicios, bloqueos, que generan un atentado a la economía de las familias bolivianas!», dijo, sobre el llamado que hizo el mandatario sobre dejar diferencias políticas y electorales y el planteamiento de un «gran pacto social» con miras al Bicentenario de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante la consulta sobre si ya hubo respuesta de algunos sectores, respondió que es una convocatoria abierta para todos y sin distinción de colores políticos, para el cual necesitan darle esa respuesta, tranquilidad y estabilidad, tomando en cuenta que es un “año complicado”.

“Nosotros nos vamos a dedicar a la gestión, al trabajo que se tiene que realizar para atender las demandas que tiene la población, para el cual estamos en mesas de trabajo con distintos sectores. Se tiene que señalar que es el año de nuestro Bicentenario, en cómo van a recibirlo, para el cual se necesita un pacto social, para dar esa tranquilidad y se tiene que trabajar en una unidad colectiva”, insistió.

Asimismo, ante la posición de la Cainco, entidad cruceña que compartió una lista de preguntas cruciales dirigidas para el presidente Arce, la viceministra Alcón indicó que no puede responder, porque no escuchó la posición del sector empresarial. Aunque, también enfatizó que el 2024 no ha sido una gestión “muy asediada” con 40 días de bloqueos, lo que ocasionó una afectación económica para el país por intereses personales.

“Bolivia no tiene un decrecimiento, tiene un crecimiento, una desaceleración, evidentemente, y para ello precisamente se plantea un pacto social, para trabajar entre todos, tenemos mesas de trabajo, tenemos diálogo, acuerdos y estamos avanzando. El presidente ha señalado que se va a mostrar cuál es la solución y se le tiene que dar una respuesta y que no se puede depender de factores externos y para ello se requiere la consolidación de los recursos naturales (..)”, aseguró.