Gobierno asegura que Bolivia es solvente y la prueba son los créditos multilaterales

El viernes 24, la calificadora internacional Fitch Ratings bajó la calificación del país de CCC a CCC-.

eju.tv / Fuente: ABI

La calificación de Fitch Ratings a la baja de CCC a CCC- no toma en cuenta diversos indicadores de la economía boliviana y, como no ocurrió en informes anteriores, excluyó de sus reportes el riesgo de no pago de la deuda externa, porque Bolivia demostró su equívoco al honrar su deuda en plazos y montos, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

«Seguimos honrando el servicio de la deuda externa de manera correcta y puntual, y ese es un elemento que no refleja exactamente Fitch. En los anteriores informes siempre decían que íbamos a entrar en una situación de impago ¿cuántos informes de Fitch? yo tenía que refutar», explicó y reiteró que el problema no es la insolvencia, sino la iliquidez.

Una prueba de esta situación, explicó en una conferencia de prensa, es la aprobación por parte de organismos internacionales de créditos. De hecho, en la Asamblea Legislativa están bloqueados en su aprobación créditos superiores a los $us 1.600 millones por decisión de los legisladores que responden a Evo Morales y a las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Los multilaterales saben que tenemos solvencia, por eso nos prestan», aseguró y cuestionó que la calificadora no tome en cuenta una serie de indicadores económicos que muestran que Bolivia, pese al bloqueo de créditos, el bloqueo de caminos evista y al contexto externo, continúa creciendo, sin desconocer, afirmó, que existen dificultades.

Entre los indicadores están que el crecimiento de la economía en un 2,6% al segundo trimestre de 2024, una tasa de desempleo históricamente baja del 3,4% a junio de 2024, la estabilización de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que, al 31 de diciembre de 2024, registraron un saldo de $us 1.976 millones, cifra superior en $us 267 millones a la del cierre de 2023, con la proyección de incremento de las compras de oro en 2025.

La cartera de créditos aumentó en 4%, de 31.100 millones de dólares a 32.400 millones de dólares, mientras los depósitos aumentan de 31.919 millones de dólares a 33.570 millones de dólares. Las utilidades de la banca ascendieron en 2024 a 2.670 millones de bolivianos, incremento del 26% respecto a 2023.

Mientras las utilidades generadas en el sector empresarial subieron de Bs 24 mil millones en 2023 a Bs 25 mil 608 millones de bolivianos en 2024, explicó entre otros indicadores positivos que no son tomados en cuenta por la calificadora internacional.

Sin embargo, también reconoció que existen dificultades, como el resto de países enfrenta por altas tasas de interés, desaceleración económica, desempleo y costos de vida elevado. «Jamás hemos dicho que esto es una tasa de leche, lo que hemos dicho es que ante todas estas dificultades el gobierno nacional está dando respuestas», explicó.

Justamente el Gobierno encara una serie de políticas para hacer frente a las dificultades, como la industrialización con sustitución de importaciones, apoyo al empresariado, una fuerte inversión pública que supera los $us 4.000 millones para este año, y una intensiva exploración y explotación de hidrocarburos que tiene como primer resultado el descubrimiento de Mayaya X-I.

Además, del control al abastecimiento y precio de los alimentos, para proteger la economía de los bolivianos, entre otras iniciativas.

«Entonces, el gobierno está priorizando el bienestar de los bolivianos, está trabajando por generar escenarios de estabilidad económica, y el modelo económico social-comunitario productivo es importante que sea aplicado para darle ese nivel de resiliencia al país», afirmó.