Liberación del dólar de entrada, propone Branko Marinkovic

Consultado sobre cómo sacaría al país de la grave crisis económica que afecta todo el sistema financiero, Branko dijo de manera contundente que se debe cambiar el modelo “comunista” económico social comunitario del MAS porque “es un modelo que ha fracasado”.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Una de las principales propuestas del candidato a la presidencia, Branko Marinkovic, es la de liberar la cotización del dólar, que no exista más el tipo de cambio paralelo, porque ahora la falta de divisa norteamericana está agotando las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“El dólar artificialmente, si vos quieres tenerlo ahí te va a comer tus reservas. (Entonces) de entrada lo primero que tienes que hacer es liberar el dólar, ya no hay dólar paralelo. Aquí el dólar está libre y lo flotás para que no haya estas diferencias”, enfatizó Marinkovic hoy en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

Al día siguiente de esta medida se deben subir los sueldos de los trabajadores para compensar la inflación, empezar las reformas impositivas, bajar el IVA y eliminar los aranceles de importación, agregó el excívico cruceño a Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano quienes conducen el programa de lunes a viernes desde las 17:00 horas.

“Este país es informal porque pagamos aranceles sobre productos que nosotros no producimos en este país. (…) Un camionero quiere traerse un camión usado porque nuevo no les da (para comprar). Lo pagan en 50.000 dólares y paga 40.000 dólares por los papeles del camión usado. O sea, ¡le estás encareciendo la vida a ese pobre tipo! Entonces, ¿qué tienes que decirle? Ya no vas a pagar los 45.000 y tal vez el tipo sí se va a traer dos camiones y va a contratar un chofer y te va a generar empleo”, explicó Marinkovic.

El líder opositor tomó como ejemplo a Estados Unidos, uno de los mayores productores de carros en el mundo, y afirmó que ese Estado cobra 5% de arancel de importación “y nosotros 45. Estamos mal de la cabeza”, exclamó.

“Los privados son mucho más eficientes que el Estado. Yacimientos (YPFB) ya no produce nada. Ellos mismos han dado sus cifras. Cuando las refinerías eran privadas producían 10.000 barriles por día. Hoy producen 2.000. Esa es la nacionalización”, sentenció el candidato presidencial.

“Fracasó en la Unión Soviética por eso. O sea, lo que era la meca del comunismo. Fracasó y cayó el muro de Berlín porque no dio la economía y en Bolivia está ocurriendo exactamente lo mismo”, concluyó Marinkovic.

