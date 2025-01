Gran parte de los daños provocados por los incendios de Los Ángeles podrían haberse evitado

La lección de la tragedia es que la mejora de los incentivos mantendrá a salvo a la población

Un bombero observar una gran cortina de fuego en Pasadena, California (REUTERS/Mario Anzuoni) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las llamas siguen rugiendo, los bomberos siguen luchando y los habitantes de Los Ángeles apenas han comenzado a lamentarse. Hasta el 16 de enero, los incendios forestales que asolaron la ciudad habían matado al menos a 25 personas y destruido más de 12.000 edificios.

Barrios enteros parecen haber sido bombardeados. El banco JPMorgan Chase calcula que la factura de los daños superará los 50.000 millones de dólares, lo que convierte a estos incendios en los más costosos de la historia de Estados Unidos.

Incluso antes de que se apaguen las llamas, muchos angelinos se preguntan: ¿podría haberse evitado parte del dolor? La respuesta es sí.

Vivir en Los Ángeles siempre ha conllevado riesgos. Acunada entre las montañas y el mar, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos está expuesta a incendios, inundaciones y terremotos.

El cambio climático agrava el peligro, haciendo que los incendios sean más frecuentes y graves. El “latigazo” meteorológico preparó el terreno para los incendios: la vegetación floreció tras las lluvias torrenciales, pero una larga sequía la redujo a cenizas. Las llamas, una vez encendidas, volaron lejos y rápido con los fuertes vientos de Santa Ana.

Aunque el mundo haga esfuerzos heroicos para frenar las emisiones, las condiciones favorables para los incendios forestales serán cada vez más frecuentes en las próximas décadas. Los lugares vulnerables de todo el mundo tendrán que hacerse menos vulnerables. Aquí es donde la política de Los Ángeles, California y Estados Unidos ha fracasado.

Un helicóptero vuela mientras el humo y el fuego del incendio de Palisades amenazan las casas de la zona de Brentwood en Los Ángeles (REUTERS/Shannon Stapleton)

La estricta normativa de Los Ángeles exige que las casas nuevas sean resistentes al fuego, pero la mayoría no son nuevas. El negacionismo y las enrevesadas normas medioambientales dificultan extraordinariamente la construcción, por lo que gran parte del parque de viviendas es anterior al código de construcción moderno y está repleto de madera inflamable.

Un desarrollo urbano denso sería razonablemente ignífugo, pero la mayor parte de Los Ángeles está dividida en zonas para viviendas unifamiliares, que se extienden por las faldas de las colinas, acurrucadas entre la maleza inflamable. Limpiar o ralear esa vegetación inflamable es difícil, ya que las objeciones medioambientales pueden retrasar las quemas controladas durante años.

Un mercado de seguros que funcione bien fomentaría un comportamiento sensato, cobrando más a la gente que posee casas propensas al fuego en zonas propensas al fuego, y menos si hacen sus casas más seguras o si se mudan.

Pero los californianos votaron en 1988 a favor de otorgar a un comisario de seguros el poder de impedir que las aseguradoras subieran los precios. Las aseguradoras se vieron obligadas a utilizar datos históricos sobre incendios forestales y no pudieron ajustar las primas a los riesgos añadidos de un clima cambiante.

No sólo ha faltado un incentivo crucial para hacer más seguras las viviendas, sino que algunas aseguradoras se han retirado del estado porque suscribir pólizas no es gratificante. Una reforma que les permite utilizar estimaciones de riesgo basadas en modelos no entró en vigor hasta el 2 de enero.

Las llamas siguen rugiendo, los bomberos siguen luchando y los habitantes de Los Ángeles apenas han comenzado a lamentarse. Hasta el 16 de enero, los incendios forestales que asolaron la ciudad habían matado al menos a 25 personas y destruido más de 12.000 edificios (REUTERS/Ringo Chiu)

La predilección de California por los referendos también restringe la libertad presupuestaria del Estado. Una iniciativa electoral, aprobada en 1978, dificulta la subida de los impuestos sobre la propiedad. Privadas de ingresos procedentes de los impuestos, las ciudades dependen más de las tasas por servicios como la extinción de incendios.

El número de catástrofes naturales, desde inundaciones e incendios hasta huracanes, sigue aumentando en todo el mundo. Los dirigentes nacionales y locales deberían colaborar para reducir los daños.

En lugar de ello, Donald Trump se rebajó al abuso partidista culpando al gobernador de California, Gavin Newsom, del desastre y llamándole “Newscum”.

Estados Unidos necesita urgentemente normativas y mercados de seguros que creen los incentivos adecuados promoviendo formas rentables de endurecer las viviendas y animando a la gente a vivir en lugares más seguros.

Los Ángeles se reconstruirá: Newsom habla de un nuevo “plan Marshall” para la ciudad. La gente siempre querrá vivir en un lugar tan bello y vibrante. Pero la ciudad -y el mundo- deben aprender de su tragedia.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.