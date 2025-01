Inflación: La población asegura que el dinero ya no alcanza, esperan cosas peores

«El dinero no alcanza para nada, antes yo venía con Bs 300, pero ahora no he podido comprar casi nada”, afirmó una ama de casa al ser consultada por la Red Uno de Bolivia.

Una situación similar fue la que relató un padre de familia que aseguró que con Bs 100 no puede comprar casi nada, pues los productos se encarecieron considerablemente en comparación al año pasado.

Todos los compradores coincidieron en afirmar que el dinero ha perdió el valor, pues los sueldos ya no alcanzan, y esto causa alarma y preocupación en las amas de casa que aseguran que “se vienen algo peor”.